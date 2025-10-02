Zee Rajasthan
Alwar News : अलवर में सिविल डिफेंस में काम करने वाला वॉलिंटियर टंकी पर चढ़ गया, ये टंकी वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने ही है..और पिछले 7  दिन में ये दूसरी बार है कि कोई टंकी पर चढ़ कर अपनी मांगे रख रहा हो. 

मंत्री जी के घर के सामने टंकी बनी प्रदर्शन का मंच 7 दिन में दूसरा युवक चढ़ा

Alwar News : अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया. जब वन मंत्री संजय शर्मा के निवास के सामने एक युवक अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गया. युवक की पहचान भानु निवासी सोखर थाना कठूमर के रूप में हुई है. जो सिविल डिफेंस का वालंटियर बताया जा रहा है.

वालिंटियर का आरोप है कि ड्यूटी लगाने में अनियमित बरती जा रही है .अपने लोगों को लगातार ड्यूटी दे दी जाती है. जबकि मुझे विगत एक महीने से ड्यूटी नहीं दी गई है .मेरे सामने रोजगार की समस्या है. सिविल डिफेंस के अधिकारी ने बताया कि अब अगले माह उसकी ड्यूटी लगानी थी. और ड्यूटी लगाने का काम अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा होता है.

जब उनसे पूछा गया की ड्यूटी के लिए सूची कौन भेजता है. तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया. क्योंकि सिविल डिफेंस कार्यालय से ही इनका ड्यूटी चार्ट भेजा जाता है. वॉलंटर को 842 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रश्मि शर्मा भी मौके पर पहुंचीं और युवक को समझाने का प्रयास किया.

काफी समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस ने युवक को कोतवाली थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की. इस दौरान तहसीलदार ने कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा की गैरमौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि क्या अब मौके पर बुलाने के लिए थाना प्रभारी को विशेष निमंत्रण भेजना पड़ेगा.

तहसीलदार ने इस लापरवाही को गंभीर बताते हुए कहा कि इस विषय पर आगे उच्चाधिकारियों से चर्चा की जाएगी. फिलहाल युवक को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. विगत 7 दिन में यह दूसरा मौका है. जब इस टंकी पर दूसरा युवक चढ़ा है.

इससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैदर अली चढ़ा था. जिसने राजस्थान में सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती करने की मांग की थी और आंदोलन के लिए जगह की स्वीकृति मांगी थी. लेकिन जिला प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दी. जिसके चलते हैदर अली इसी पानी की टंकी पर चढ़ा था .जिसको उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को करीब 4 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी.

