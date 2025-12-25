Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जब राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाया था जन्मदिन, काटा था ये वाला केक

Atal Bihari Vajpayee : जब कभी अटल जी राजस्थान आए तो इसे सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अपने घर जैसा ही सम्मान दिया. ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2003 में, जब अटल जी लखनऊ से दिल्ली लौट रहे थे,लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के चलते उनका विमान जयपुर डायवर्ड कर दिया गया था.


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 25, 2025, 11:47 AM IST | Updated: Dec 25, 2025, 11:47 AM IST

Trending Photos

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!
7 Photos
jaipur news

सत्संग से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हैं राजस्थान के ये भजन सिंगर्स, रो पड़ते हैं इन्हें सुनने वाले!

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है
6 Photos
Maharaja Surajmal

Maharaja Surajmal Death Anniversary: महाराजा सूरजमल की विरासत, जो लोहागढ़ किले में आज भी सांस लेती है

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर
7 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

Rajasthan Top Cold Cities: दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने छुड़ाई लोगों की धूजणी, जानिए राजस्थान के 10 सबसे ठंडे शहर

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां
6 Photos
Rajasthan News

Rajasthan Schools Winter Break: राजस्थान में गलन वाली ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश, 25 दिसंबर से लेकर इस दिन तक है बच्चों की छुट्टियां

जब राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाया था जन्मदिन, काटा था ये वाला केक

Atal Bihari Vajpayee : भारतीय राजनीति में अटल जी उन विरले नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्हे पक्ष हो या विपक्ष दोनों सुनना चाहते थे. एक संवेदनशील कवि, ओजस्वी वक्ता और विचारों के धनी अटल जी का राजस्थान से अलग ही लगाव था.

जब कभी अटल जी राजस्थान आए तो इसे सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अपने घर जैसा ही सम्मान दिया. ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2003 में, जब अटल जी लखनऊ से दिल्ली लौट रहे थे,लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के चलते उनका विमान जयपुर डायवर्ड कर दिया गया था.

ऐसे में अब सड़क मार्ग से यात्रा होनी थी. जयपुर उतरने के बाद उन्होने सड़क मार्ग से दिल्ली जाने का फैसला कर लिया था. उस दिन 24 दिसंबर की रात और 25 दिसंबर की सुबह के बीच अटल जी का काफिला जयपुर- दिल्ली हाइवे पर अलवर के पास बहरोड़ आरटीडीसी मिडवे पर कुछ देर रुका.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

केक था नहीं तो अलवर का मशहूर कलाकंद लाया गया यानि की कलाकंद का केक अटल जी ने काटा और अपना 79वां जन्मदिन मनाया.

अलवर का ये कलाकंद दूध, छेना (पनीर) और चीनी से बनी एक नरम और दानेदार मिठाई है. बर्फी की तुलना में यह अधिक नम और केक जैसी मुलायम होती है.इसे धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और अंत में इसमें केसर, इलायची व पिस्ता की सजावट इसे शाही स्वरूप देती है. वैसे सिर्फ कलाकंद ही नहीं अटल जी को सर्दियों में राजस्थान की फिन्नी भी बहुत पसंद थी.

अटल जी का राजस्थान से रिश्ता केवल राजनीतिक ही नहीं था. पूर्व प्रधानमंत्री अपने इस रिश्ते को अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव से भी देखते थे. क्योंकि राजस्थान की धरती से उन्होंने अपने जीवन के कई ऐतिहासिक फैसलों और यादगार पलों को जिया है. जिसकी झलक उनके भाषणों में राष्ट्रभक्ति के रूप में और मानवीय संवेदनाओं की गहराई के साथ महसूस होती थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news