जब राजस्थान में अटल बिहारी वाजपेयी ने मनाया था जन्मदिन, काटा था ये वाला केक

Atal Bihari Vajpayee : जब कभी अटल जी राजस्थान आए तो इसे सिर्फ राज्य नहीं बल्कि अपने घर जैसा ही सम्मान दिया. ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2003 में, जब अटल जी लखनऊ से दिल्ली लौट रहे थे,लेकिन दिल्ली में घने कोहरे के चलते उनका विमान जयपुर डायवर्ड कर दिया गया था.
Atal Bihari Vajpayee : भारतीय राजनीति में अटल जी उन विरले नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्हे पक्ष हो या विपक्ष दोनों सुनना चाहते थे. एक संवेदनशील कवि, ओजस्वी वक्ता और विचारों के धनी अटल जी का राजस्थान से अलग ही लगाव था.
ऐसे में अब सड़क मार्ग से यात्रा होनी थी. जयपुर उतरने के बाद उन्होने सड़क मार्ग से दिल्ली जाने का फैसला कर लिया था. उस दिन 24 दिसंबर की रात और 25 दिसंबर की सुबह के बीच अटल जी का काफिला जयपुर- दिल्ली हाइवे पर अलवर के पास बहरोड़ आरटीडीसी मिडवे पर कुछ देर रुका.
केक था नहीं तो अलवर का मशहूर कलाकंद लाया गया यानि की कलाकंद का केक अटल जी ने काटा और अपना 79वां जन्मदिन मनाया.
अलवर का ये कलाकंद दूध, छेना (पनीर) और चीनी से बनी एक नरम और दानेदार मिठाई है. बर्फी की तुलना में यह अधिक नम और केक जैसी मुलायम होती है.इसे धीमी आंच पर दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और अंत में इसमें केसर, इलायची व पिस्ता की सजावट इसे शाही स्वरूप देती है. वैसे सिर्फ कलाकंद ही नहीं अटल जी को सर्दियों में राजस्थान की फिन्नी भी बहुत पसंद थी.
अटल जी का राजस्थान से रिश्ता केवल राजनीतिक ही नहीं था. पूर्व प्रधानमंत्री अपने इस रिश्ते को अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव से भी देखते थे. क्योंकि राजस्थान की धरती से उन्होंने अपने जीवन के कई ऐतिहासिक फैसलों और यादगार पलों को जिया है. जिसकी झलक उनके भाषणों में राष्ट्रभक्ति के रूप में और मानवीय संवेदनाओं की गहराई के साथ महसूस होती थी.
