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झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज

Alwar News: अलवर के सालपुर गांव में 27 वर्षीय रीना देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने मेडिकल स्टोर और झोलाछाप इलाज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: May 24, 2026, 12:05 PM|Updated: May 24, 2026, 12:05 PM
झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. अरावली विहार थाना क्षेत्र के गांव सालपुर निवासी 27 वर्षीय रीना देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि झोलाछाप डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर पर किए गए इलाज के कारण उसकी हालत लगातार खराब होती गई, जिससे आखिरकार उसकी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

कमजोरी की शिकायत पर मेडिकल स्टोर ले गया पति

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जानकारी के अनुसार सालपुर गांव निवासी मंगल सिंह अपनी पत्नी रीना देवी को शनिवार शाम उपचार के लिए मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के केरवा जाट स्थित एक मेडिकल स्टोर पर लेकर गया था. बताया जा रहा है कि रीना को कमजोरी की शिकायत थी.


मेडिकल स्टोर पर महिला को ग्लूकोज चढ़ाया गया और कुछ देर निगरानी में रखने के बाद उसे घर भेज दिया गया. परिजनों का कहना है कि उस समय तक महिला की हालत सामान्य लग रही थी, लेकिन रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई.

रात तीन बजे बिगड़ी हालत, परिजन घबराए

रविवार तड़के करीब 3 बजे रीना देवी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई. उसकी हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उसे गांव के ही एक अन्य मेडिकल स्टोर पर लेकर पहुंचे.


परिजनों के मुताबिक वहां महिला को एक टैबलेट दी गई और तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई. इसके बाद परिवार वाले उसे बिना देर किए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिजन जब रीना को सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, तब वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. गांव में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल बन गया है.

चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मृतका रीना देवी अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई है. पति मंगल सिंह मजदूरी और बेलदारी का काम कर परिवार का पालन-पोषण करता है. अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बच्चों की हालत देखकर गांव के लोग भी भावुक हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला का इलाज किस परिस्थिति में किया गया था.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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