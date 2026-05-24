/झोलाछाप डॉक्टर ने छीन लिया 4 बच्चों की सिर से मां का साया, कमजोरी की शिकायत पर चढ़ाया था ग्लूकोज

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. अरावली विहार थाना क्षेत्र के गांव सालपुर निवासी 27 वर्षीय रीना देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि झोलाछाप डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर पर किए गए इलाज के कारण उसकी हालत लगातार खराब होती गई, जिससे आखिरकार उसकी जान चली गई. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

कमजोरी की शिकायत पर मेडिकल स्टोर ले गया पति

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जानकारी के अनुसार सालपुर गांव निवासी मंगल सिंह अपनी पत्नी रीना देवी को शनिवार शाम उपचार के लिए मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के केरवा जाट स्थित एक मेडिकल स्टोर पर लेकर गया था. बताया जा रहा है कि रीना को कमजोरी की शिकायत थी.



मेडिकल स्टोर पर महिला को ग्लूकोज चढ़ाया गया और कुछ देर निगरानी में रखने के बाद उसे घर भेज दिया गया. परिजनों का कहना है कि उस समय तक महिला की हालत सामान्य लग रही थी, लेकिन रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई.

रात तीन बजे बिगड़ी हालत, परिजन घबराए

रविवार तड़के करीब 3 बजे रीना देवी की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई. उसकी हालत गंभीर होने पर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत उसे गांव के ही एक अन्य मेडिकल स्टोर पर लेकर पहुंचे.



परिजनों के मुताबिक वहां महिला को एक टैबलेट दी गई और तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई. इसके बाद परिवार वाले उसे बिना देर किए अलवर के सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे.

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिजन जब रीना को सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, तब वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. गांव में भी इस घटना के बाद शोक का माहौल बन गया है.

चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मृतका रीना देवी अपने पीछे चार छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गई है. पति मंगल सिंह मजदूरी और बेलदारी का काम कर परिवार का पालन-पोषण करता है. अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बच्चों की हालत देखकर गांव के लोग भी भावुक हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया. पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला का इलाज किस परिस्थिति में किया गया था.