Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खांसी की दवा समझकर कपास में छिड़कने वाला कीटनाशक पी गई महिला, तड़पकर हुई मौत

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के दड़ीका गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. गांव निवासी रामलाल की 40 वर्षीय पत्नी कालीबाई ने खांसी की दवा समझकर गलती से कपास पर छिड़कने वाली ज़हरीली दवा पी ली. कालीबाई लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रही थी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 12, 2025, 02:47 PM IST | Updated: Sep 12, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग
7 Photos
crime news

Rajasthan News: यूपी से सटा गांव, राजस्थान में रेकी, मॉर्डन तरीका से चोरी की फ़िराक में शातिर, रात में सोने की बजाए पहरा दे रहे लोग

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट! इन जिलों में 13-15 सितंबर तक गिर सकती है बिजली

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!
12 Photos
Rajasthan News,

Mughal: वो मुगल शहजादी जिसने अपने ही पिता से कर लिया निकाह!

Photos: डूंगरपुर के बच्चों पर खतरा! 2 हजार से ज्यादा स्कूल कक्ष पाए गए जर्जर
6 Photos
Dungarpur News

Photos: डूंगरपुर के बच्चों पर खतरा! 2 हजार से ज्यादा स्कूल कक्ष पाए गए जर्जर

खांसी की दवा समझकर कपास में छिड़कने वाला कीटनाशक पी गई महिला, तड़पकर हुई मौत

Alwar News: अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के दड़ीका गांव में गुरुवार रात एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. इस घटना ने पूरे परिवार और गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है. गांव निवासी रामलाल की 40 वर्षीय पत्नी कालीबाई ने गलती से खांसी की दवा समझकर कपास पर छिड़कने वाली जहरीली दवा पी ली. इस गलती की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

जानकारी के मुताबिक, कालीबाई लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थीं. अक्सर उन्हें खांसी और सांस लेने में दिक्कत रहती थी, जिसके लिए वे दवा का सेवन करती थीं. गुरुवार रात घर में रखी दवाइयों के बीच उन्हें कंफ्यूजन हो गया. उन्होंने कपास की फसल पर छिड़काव के लिए रखी गई ज़हरीली कीटनाशक दवा खांसी की दवा समझकर पी ली. दवा निगलने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी.

पहले गोविंदगढ़, फिर अलवर रैफर
परिजनों ने स्थिति बिगड़ते ही तुरंत उन्हें गोविंदगढ़ अस्पताल पहुंचाया लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत अलवर जिला अस्पताल रैफर कर दिया. तमाम कोशिशों के बावजूद कालीबाई की जान नहीं बचाई जा सकी और शुक्रवार तड़के सुबह करीब 5 बजे उनकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
कालीबाई के निधन से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मृतका अपने पीछे चार बच्चों को छोड़ गई हैं, जिनमें से एक बच्चा विकलांग है. खास बात यह है कि उनकी एक बेटी की शादी नवंबर में होनी तय थी. घर में जहां खुशी का माहौल होना चाहिए था, वहां अब मातम पसर गया है. परिजन और रिश्तेदार रो-रोकर बेसुध हो गए हैं.

गांव में पसरा मातम
दड़ीका गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई है. आसपास के लोग बड़ी संख्या में रामलाल के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी. गांव में हर कोई इस घटना से स्तब्ध है.

जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में यह मामला गलती से हुई मौत का ही माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news