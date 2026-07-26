/तिजारा में थार सवारों पर हत्या का आरोप, परिवार पर वाहन चढ़ाने से एक की मौत

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Rajasthan News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार थार वाहन द्वारा सड़क किनारे खड़े एक ही परिवार के लोगों को कथित तौर पर कुचल देने का मामला सामने आया है. इस दर्दनाक घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलने पर तिजारा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
परिजनों का आरोप- टोकने पर चढ़ा दी गाड़ी
मृतका के परिजनों का आरोप है कि घटना से पहले थार वाहन में सवार कुछ युवक गांव की सड़क से गुजरते समय सिटी बजा रहे थे और तेज रफ्तार में वाहन चला रहे थे. इस दौरान परिवार के लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका और आपत्ति जताई. आरोप है कि इसके बाद वाहन सवार युवक भड़क गए. परिजनों के अनुसार, उन्होंने पहले कई बार थार को परिवार के आसपास तेज गति से दौड़ाकर डराने की कोशिश की और फिर अचानक वाहन को परिवार की ओर मोड़ते हुए उन पर चढ़ा दिया. परिजन इसे महज हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हमला बता रहे हैं.
महिला की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल
घटना में मोहरली देवी नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जगत सिंह और चरण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. महिला की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल बन गया.
गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे आरोपी
परिजनों का आरोप है कि थार वाहन में सवार लोग हरियाणा के गुरुग्राम के निवासी हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने तिजारा थाना क्षेत्र में ही एक फार्म हाउस ले रखा है और अक्सर इस इलाके में आते-जाते रहते हैं. घटना के बाद आरोपी वाहन सहित मौके से फरार हो गए. पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है.
पुलिस ने शुरू की जांच, परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
घटना की सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
वहीं मृतका के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उनका कहना है कि यदि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना सड़क हादसा थी या फिर जानबूझकर की गई आपराधिक वारदात.
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