किताब को देखते-देखते थम गई सांसें, शिक्षक बनने का सपना रह गया अधूरा!

Alwar Woman Death: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूगोर बाईपास पर रहने वाली 29 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हेमलता मीणा पत्नी मनोज मीणा के रूप में हुई है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, हेमलता मीणा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी.
सोमवार दोपहर वह अपने मकान की छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी. छत पर बेसुध हालत में पड़े देखकर पड़ोसियों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. परिजनों का कहना है कि हेमलता पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं थी. ऐसे में मौत के कारणों को लेकर संदेह बना हुआ है. मृतका की शादी करीब 14 वर्ष पहले हुई थी और उसके दो छोटे बेटे हैं.
हेमलता का पति पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.
