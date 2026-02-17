Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

किताब को देखते-देखते थम गई सांसें, शिक्षक बनने का सपना रह गया अधूरा!

Alwar Woman Death: अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूगोर बाईपास पर रहने वाली 29 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हेमलता मीणा पत्नी मनोज मीणा के रूप में हुई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 17, 2026, 06:29 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 06:29 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Jodhpuri mawa kachori

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं जोधपुरी मावा कचोरी, जानें रेसिपी और फायदे

PM किसान सम्मान निधि की तारीख हुई फाइनल? जानिए कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM किसान सम्मान निधि की तारीख हुई फाइनल? जानिए कब खाते में आएंगे 2,000 रुपये

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान
5 Photos
rajasthan place to visit

क्या आपने देखी है? 3500 सीढ़ियों वाली अद्भुत बावड़ी, खूबसूरती देख रह जाएंगे हैरान

किताब को देखते-देखते थम गई सांसें, शिक्षक बनने का सपना रह गया अधूरा!

Alwar Woman Death: राजस्थान के अलवर जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भूगोर बाईपास पर रहने वाली 29 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान हेमलता मीणा पत्नी मनोज मीणा के रूप में हुई है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, हेमलता मीणा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी.

सोमवार दोपहर वह अपने मकान की छत पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी. छत पर बेसुध हालत में पड़े देखकर पड़ोसियों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी. परिजन गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. परिजनों का कहना है कि हेमलता पूरी तरह स्वस्थ थी और उसे किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं थी. ऐसे में मौत के कारणों को लेकर संदेह बना हुआ है. मृतका की शादी करीब 14 वर्ष पहले हुई थी और उसके दो छोटे बेटे हैं.

हेमलता का पति पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है. अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news