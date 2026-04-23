/मारपीट और धमकियों के बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप... गोविंदगढ़ में सनसनी

Rajasthan Crime: अलवर जिले के गोविंदगढ़ तहसील के कैमासा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान परमीना के रूप में हुई है. परिजनों ने उसके पति अकबर पर जबरन जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

22 अप्रैल 2026 को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच परिवार को परमीना की मौत की सूचना मिली. पति अकबर ने दावा किया कि परमीना ने मारपीट के बाद खुद जहर खा लिया, लेकिन मृतका के परिजन इस बात को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं.



परिवार का आरोपमृतका के भाई अरशद (निवासी हथीन, जिला पलवल) ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि उनकी बहन परमीना की शादी करीब 25-26 साल पहले अकबर से हुई थी. शादी के बाद से ही अकबर अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से मारपीट करता था. घर में लगातार विवाद और झगड़े होते रहते थे.

परिवार का आरोप है कि अकबर परमीना को जान से मारने की धमकियां भी देता था. अरशद ने स्पष्ट कहा कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अकबर ने उसे जबरन जहर देकर हत्या की है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पास फोन पर हुई कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकती है.



शादी के बाद की स्थिति

परमीना और अकबर की शादी लगभग सवा चौथाई सदी पुरानी थी. इतने लंबे समय तक भी पति-पत्नी के बीच संबंध सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए. परिवार के अनुसार, अकबर अक्सर छोटी-छोटी बातों पर अपनी पत्नी को पीटता था और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था. परमीना कई बार अपने भाई और अन्य परिजनों से मदद मांग चुकी थी.



पुलिस जांच की मांग

पीड़ित परिवार ने गोविंदगढ़ पुलिस से तत्काल निष्पक्ष जांच करने, मृतका का पोस्टमार्टम कराने और आरोपी अकबर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. परिवार का कहना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो सबूत नष्ट होने का खतरा है.



यह मामला घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की गंभीर समस्या को एक बार फिर उजागर करता है. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद अंततः हत्या या आत्महत्या जैसी घटना में बदल जाते हैं. महिला अधिकार संगठनों ने इस मामले पर गहरी नजर रखने की बात कही है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों पर उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है.

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