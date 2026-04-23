Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Alwar
  • /मारपीट और धमकियों के बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप... गोविंदगढ़ में सनसनी

मारपीट और धमकियों के बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप... गोविंदगढ़ में सनसनी

Alwar Murder: अलवर जिले के गोविंदगढ़ तहसील के कैमासा गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान परमीना के रूप में हुई है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 23, 2026, 10:49 AM|Updated: Apr 23, 2026, 10:49 AM
मारपीट और धमकियों के बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप... गोविंदगढ़ में सनसनी
Image Credit:

Rajasthan Crime: अलवर जिले के गोविंदगढ़ तहसील के कैमासा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान परमीना के रूप में हुई है. परिजनों ने उसके पति अकबर पर जबरन जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

22 अप्रैल 2026 को शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच परिवार को परमीना की मौत की सूचना मिली. पति अकबर ने दावा किया कि परमीना ने मारपीट के बाद खुद जहर खा लिया, लेकिन मृतका के परिजन इस बात को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं.


परिवार का आरोपमृतका के भाई अरशद (निवासी हथीन, जिला पलवल) ने पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि उनकी बहन परमीना की शादी करीब 25-26 साल पहले अकबर से हुई थी. शादी के बाद से ही अकबर अपनी पत्नी के साथ नियमित रूप से मारपीट करता था. घर में लगातार विवाद और झगड़े होते रहते थे.

परिवार का आरोप है कि अकबर परमीना को जान से मारने की धमकियां भी देता था. अरशद ने स्पष्ट कहा कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि अकबर ने उसे जबरन जहर देकर हत्या की है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पास फोन पर हुई कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकती है.


शादी के बाद की स्थिति
परमीना और अकबर की शादी लगभग सवा चौथाई सदी पुरानी थी. इतने लंबे समय तक भी पति-पत्नी के बीच संबंध सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए. परिवार के अनुसार, अकबर अक्सर छोटी-छोटी बातों पर अपनी पत्नी को पीटता था और उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता था. परमीना कई बार अपने भाई और अन्य परिजनों से मदद मांग चुकी थी.


पुलिस जांच की मांग
पीड़ित परिवार ने गोविंदगढ़ पुलिस से तत्काल निष्पक्ष जांच करने, मृतका का पोस्टमार्टम कराने और आरोपी अकबर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. परिवार का कहना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो सबूत नष्ट होने का खतरा है.


यह मामला घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की गंभीर समस्या को एक बार फिर उजागर करता है. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, जहां पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद अंततः हत्या या आत्महत्या जैसी घटना में बदल जाते हैं. महिला अधिकार संगठनों ने इस मामले पर गहरी नजर रखने की बात कही है. उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों पर उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने और न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Add Zee News as a Preferred Source

संबंधित खबरें

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये इलाका कहलाता है ‘जीरे का शहर’!

राजस्थान में किसानों की बल्ले-बल्ले! 22 अप्रैल को मिलेगी CM किसान की 6वीं किस्त

राजस्थान में मौसम लेने वाला है यू टर्न! आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश से मिलेगी राहत, इस दिन बरसेंगे बादल

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

खाने में क्या बनाएं के सवाल से हो गए परेशान? तो ट्राई करें राजस्थान की ये चटपटी सब्जी

Rajasthan Gold Silver: राजस्थान में सोने के साथ चांदी के दाम में गिरावट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

अलवर में पकड़ लिया होता तो दिल्ली में नहीं होती IRS अधिकारी की बेटी की हत्या! 22 साल के राहुल का बैक-टू-बैक क्राइम खौफनाक सिलसिला

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

CM Kisan Samman Nidhi : आज किसान के खाते में नहीं आएगा सीएम किसान सम्मान निधि की छठी किस्त का पैसा, स्थगित हुआ कार्यक्रम

भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम, राजस्थान में इस दिन बरसेगी राहत की बारिश!

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Tags:
rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan Politics: चर्चा में गहलोत- सचिन मुलाकात, हाथ में हाथ डालकर बोले-फोटो ले लो...

Rajasthan Politics: चर्चा में गहलोत- सचिन मुलाकात, हाथ में हाथ डालकर बोले-फोटो ले लो...

Rajasthan Politics
2

जयपुर में अवैध हथियार Supply करता था जयपुर में महिला से गंदी हरकत करने वाला राहुल, बड़े नेटवर्क का खुलासा

rajasthan crime
3

मारपीट और धमकियों के बाद पत्नी की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप... गोविंदगढ़ में सनसनी

rajasthan crime
4

Rajasthan News: चीखती रही महिला, कोई सुनने वाला नहीं! अजमेर के डायनेस्टी अपार्टमेंट में लिफ्ट हादसा

Ajmer News
5

सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान... चुरू में जगाई उम्मीद की किरण, जल्द होगा रिफाइनरी का उद्घाटन

Pachpadra Refinery Project