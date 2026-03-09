Zee Rajasthan
अलवर में पेयजल संकट पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं का आरोप

Alwar Drinking Water Crisis: अलवर जिले में बख्तपुरा ग्राम पंचायत के पीपलगढ़ गांव में सोमवार को पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Mar 09, 2026, 08:58 PM IST | Updated: Mar 09, 2026, 08:58 PM IST

अलवर में पेयजल संकट पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, जल जीवन मिशन में अनियमितताओं का आरोप

Alwar Drinking Water Crisis: राजस्थान के अलवर जिले में बख्तपुरा ग्राम पंचायत के पीपलगढ़ गांव में सोमवार को पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. गांव की दर्जनों महिलाएं एकत्रित होकर जल जीवन मिशन योजना में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने लगीं.

ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव के लिए करीब ढाई करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन आज तक गांव में पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी.

प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि योजना के नाम पर कागजों में काम पूरा दिखा दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि गांव में अब तक पाइपलाइन तक नहीं बिछाई गई है. महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है, जबकि ग्रामीण आज भी पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रहे हैं.

प्रदर्शन में शामिल रेनू, शीला, बबीता सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीणों से भी करीब 1100-1100 रुपये की राशि ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद घरों तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई. गर्मी बढ़ने के साथ हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. कई परिवारों को दूर-दराज से पानी लाना पड़ रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है.

ग्रामीण रामजीलाल सिंगावत ने बताया कि इस मामले में कई बार उमरैण जलदाय विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि करीब दो से ढाई करोड़ रुपये की योजना में बड़ा घोटाला हुआ है और कागजों में ही काम पूरा दिखा दिया गया है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

वहीं इस संबंध में उमरैण जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय ने बताया कि उन्हें हाल ही में यहां पदस्थापित किया गया है और मामले की पूरी जानकारी अभी नहीं है. उन्होंने कहा कि शिकायत पहले भी आई थी और मामले की जांच करवाई जाएगी. यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीण महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गांव में पेयजल व्यवस्था शुरू नहीं की गई, तो वे सड़क जाम करने या जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने को मजबूर होंगी. प्रदर्शन के दौरान पूनम, कांता, बबीता, रेनू, शीला, धर्म सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं.

