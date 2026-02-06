Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ESIC मेडिकल कॉलेज में 100 इंटर्न डॉक्टरों का काम बंद, 1.5 लाख रुपये से ज्यादा स्टाइपेंड बकाया

Alwar News: अलवर के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे करीब 100 डॉक्टरों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर दिया है. सभी इंटर्न डॉक्टर डीन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 06, 2026, 04:45 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 04:45 PM IST

Trending Photos

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

पंचायत चुनावों में खर्चा बढ़ने के साथ इन नियमों में भी हुआ बदलाव, एक बार जरूर डाल लें अपनी नजर

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!
8 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान को मिल सकता है ₹6 लाख करोड़ का महाबजट, इन सेक्टरों पर हो सकती है पैसों की बारिश!

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos
7 Photos
Rajasthan Success Story

जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos

एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?
7 Photos
Rajasthan Weather Update

एक बार फिर ठंड से भयंकर प्रताड़ित होंगे राजस्थान के लोग! जानिए किस दिन होगी झमाझम बारिश?

ESIC मेडिकल कॉलेज में 100 इंटर्न डॉक्टरों का काम बंद, 1.5 लाख रुपये से ज्यादा स्टाइपेंड बकाया

Alwar News: अलवर के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे करीब 100 डॉक्टरों ने स्टाइपेंड नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर दिया है. सभी इंटर्न डॉक्टर डीन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. डॉक्टरों का कहना है कि जुलाई 2025 से अब तक उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिला है, जिससे उनके सामने खाने-पीने और रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. एक-एक डॉक्टर का करीब डेढ़ लाख रुपये से अधिक का भुगतान बकाया है.

इंटर्न डॉक्टरों ने बताया कि वे पिछले सात महीनों से नियमित रूप से ड्यूटी कर रहे हैं. नाइट ड्यूटी सहित पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके बावजूद मेहनताना नहीं दिया जा रहा. इस संबंध में वे पहले भी कई बार डीन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इंटर्न डॉक्टर अतुल तिवारी ने बताया कि वे 2025-26 बैच के इंटर्न हैं और सात महीने से बिना स्टाइपेंड के काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हाउसकीपिंग स्टाफ को समय पर भुगतान किया जा रहा है, जबकि इंटर्न डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला. उन्होंने मांग की है कि स्टाइपेंड तुरंत जारी किया जाए और इसके लिए वे केंद्रीय मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं.

वहीं डॉ. नलिनी जायसवाल ने कहा कि बार-बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं. सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं. एम्प्लॉयी आईडी भी बन चुकी है और नियमों के अनुसार, स्टाइपेंड मिलना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक लिखित में नोटिस नहीं दिया जाता और बकाया स्टाइपेंड जारी नहीं होता, तब तक हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी.

इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल का असर मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिख रहा है. अचानक करीब 100 इंटर्न के काम बंद करने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो वे आगे भी ड्यूटी पर नहीं आएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित हो सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news