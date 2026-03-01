Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

खेड़ली रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर

Alwar News: अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में रेलवे ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे मजदूर को ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का करंट लग गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 01, 2026, 07:10 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 07:10 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Gatta Kari

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!
8 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक
9 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक

खेड़ली रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में स्थित रेलवे फाटक संख्या 68 व 69 पर कैमरे लगाने के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया. रेलवे ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे मजदूर को ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का करंट लग गया. हादसे में मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार होने के बावजूद ठेकेदार ने मजदूर को बिना सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट और जूते के लोहे के गेट पर चढ़ा दिया. कैमरा लगाने के दौरान मजदूर का शरीर ऊपर गुजर रही हाईटेंशन लाइन से सट गया, जिससे उसे जोरदार करंट लग गया और वह कुछ देर तक करंट की चपेट में लटका रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके पर मौजूद राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए करंट से झुलस रहे मजदूर को नीचे उतारा और तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया.

घायल मजदूर की पहचान नहना पुत्र रामदयाल निवासी झांसी के रूप में हुई है. गौरतलब है कि यह कार्य रेलवे अधिकारियों की निगरानी में किया जाना था, लेकिन मौके पर न तो संबंधित अधिकारी मौजूद थे और न ही मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए. कैमरे लगाने का यह कार्य रेलवे के सिग्नल टेलिकॉम विभाग की देखरेख में चल रहा था.

इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल की पीआरओ कुमारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी डीआरएम व उच्च अधिकारियों को दे दी है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि रेलवे के जोखिम भरे कार्यों में अक्सर ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है. यदि मजदूर ने सेफ्टी शूज व ग्लव्स पहन रखे होते तो संभवतः यह गंभीर हादसा टल सकता था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news