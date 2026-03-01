खेड़ली रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर

Alwar News: अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में रेलवे ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे मजदूर को ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का करंट लग गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में स्थित रेलवे फाटक संख्या 68 व 69 पर कैमरे लगाने के दौरान रविवार को बड़ा हादसा हो गया. रेलवे ठेकेदार की गंभीर लापरवाही के चलते बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे मजदूर को ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का करंट लग गया. हादसे में मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार होने के बावजूद ठेकेदार ने मजदूर को बिना सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट और जूते के लोहे के गेट पर चढ़ा दिया. कैमरा लगाने के दौरान मजदूर का शरीर ऊपर गुजर रही हाईटेंशन लाइन से सट गया, जिससे उसे जोरदार करंट लग गया और वह कुछ देर तक करंट की चपेट में लटका रहा.
मौके पर मौजूद राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए करंट से झुलस रहे मजदूर को नीचे उतारा और तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया.
घायल मजदूर की पहचान नहना पुत्र रामदयाल निवासी झांसी के रूप में हुई है. गौरतलब है कि यह कार्य रेलवे अधिकारियों की निगरानी में किया जाना था, लेकिन मौके पर न तो संबंधित अधिकारी मौजूद थे और न ही मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए. कैमरे लगाने का यह कार्य रेलवे के सिग्नल टेलिकॉम विभाग की देखरेख में चल रहा था.
इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल की पीआरओ कुमारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी डीआरएम व उच्च अधिकारियों को दे दी है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि रेलवे के जोखिम भरे कार्यों में अक्सर ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है. यदि मजदूर ने सेफ्टी शूज व ग्लव्स पहन रखे होते तो संभवतः यह गंभीर हादसा टल सकता था.
