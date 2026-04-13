राजस्थान में भी नोएडा जैसा सैलरी को लेकर हंगामा, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग

Bhiwadi Workers Protest: राजस्थान के भिवाड़ी के चौपानकी क्षेत्र के पथरेड़ी में आज वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर श्रमिकों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही भिवाड़ी पुलिस जिले का भारी पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से समझाइश का प्रयास किया.

समझाइश के दौरान उग्र हो रहे श्रमिकों को जब पुलिस ने हिरासत में लेने का प्रयास किया, तो वहां मौजूद हजारों महिला श्रमिक पुलिस के सामने हो गई, जिससे मामला काफी तनावपूर्ण हो गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा.

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तेज धूप के दौरान हजारों श्रमिक फैक्ट्री के गेट पर डटे रहे. ये पूरा मंजर सुपराजित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का था, जहां श्रमिकों ने अपनी मांगे रखते हुए कहा कि हरियाणा में श्रमिकों की वेतन बढ़ोतरी की गई है, लेकिन राजस्थान में नहीं, बढ़ती महंगाई के बीच परिवार को पालना मुश्किल हो चला है.

श्रमिकों ने आरोप लगाया कि जब वो अपनी मांग की लेकर गेट पर मौजूद थे तब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस के द्वारा महिला श्रमिकों के साथ भी लाठी मारने का आरोप लगाया गया.

भिवाड़ी के ही तरह नोएडा में भी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार सुबह हिंसक रूप ले लिया. सुनवाई न होने से कर्मचारी उग्र हो गए. फेज-2 में मदरसन कंपनी के बाहर स्थिति बेकाबू हो गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की. कई गाड़ियों में आग लगा दी. साथ ही पूरे इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह बाधित कर दिया.

