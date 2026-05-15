/अलवर-भिवाड़ी को मिली करोड़ों की सौगात, पेयजल-स्कूल से लेकर सड़क तक की मिलेंगी सुविधाएं

Alwar News: वैश्विक तेल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री की अपील का असर अब प्रदेश स्तर पर भी दिखने लगा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना अलवर और खैरथल-तिजारा का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है. अब वे जयपुर से ही वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे ईंधन की बचत के साथ प्रशासनिक कार्य भी जारी रह सके.

दौरा रद्द, वर्चुअल कार्यक्रम से होंगे विकास कार्य

प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने के लिए दिए गए सुझावों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने प्रस्तावित दौरे में बदलाव किया है. शुक्रवार को अलवर और खैरथल-तिजारा जिलों का दौरा अब नहीं होगा. इसके स्थान पर मुख्यमंत्री जयपुर से ही ऑनलाइन माध्यम के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी ऑनलाइन जुड़ेंगे. प्रशासन का मानना है कि इस कदम से समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी.

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परियोजनाओं की संख्या में भी किया गया बदलाव

कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव के चलते परियोजनाओं की संख्या में भी कमी की गई है. पहले जहां कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास प्रस्तावित थे, वहीं अब सीमित संख्या में ही कार्य शामिल किए गए हैं. अब केवल 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ शिलान्यास वर्चुअली किए जाएंगे. पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अधिक परियोजनाओं को शामिल किया जाना था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे सीमित कर दिया गया है. शेष परियोजनाओं का उद्घाटन भविष्य में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किया जा सकता है.

अलवर, भिवाड़ी और टपूकड़ा की प्रमुख परियोजनाएं शामिल

वर्चुअल कार्यक्रम में अलवर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 111.1 करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा की जाएगी. इसके अलावा भिवाड़ी में 30 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 60.6 करोड़ रुपये की लागत से बने 34 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का उद्घाटन होगा. साथ ही 52 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजना, जिससे शोधित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, का शिलान्यास किया जाएगा. टपूकड़ा स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा, जिसे सीएसआर के तहत विकसित किया गया है.

कई अहम परियोजनाएं फिलहाल टलीं

मुख्यमंत्री के दौरे के रद्द होने के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इनमें अलवर मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण का उद्घाटन भी शामिल है. इसके अलावा छात्रावास, एनीकट, रोडलाइट और अन्य शहरी विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं. खैरथल-तिजारा क्षेत्र में प्रस्तावित सीवर नेटवर्क, सड़क पुनर्निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण भी अब बाद में किया जाएगा.

स्थानीय स्तर पर लाइव प्रसारण की तैयारी

वर्चुअल कार्यक्रम के लिए अलवर रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष तैयारियां की गई हैं. यहां एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, ताकि स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो सकें. प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पास पांडाल लगाया गया है और बैठने की व्यवस्था की गई है. कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे.

ईंधन बचत के संदेश को गंभीरता से अपनाया गया

प्रधानमंत्री की अपील के बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लागू करने का संकेत दिया है. मुख्यमंत्री ने न केवल अपना दौरा रद्द किया बल्कि अपने काफिले में भी वाहनों की संख्या कम कर दी है. साथ ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी ईंधन बचत के उपाय अपनाने की अपील की गई है. यह कदम प्रशासनिक स्तर पर एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जो भविष्य में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.