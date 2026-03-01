Zee Rajasthan
अलवर-दिल्ली हाईवे पर कार और बाइक की भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौत

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर-दिल्ली हाईवे पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 01, 2026, 03:44 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 03:44 PM IST

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर-दिल्ली हाईवे पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा रामगढ़ क्षेत्र में बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुधा सागर गोशाला के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई.

हादसे में बाइक सवार हरवंश पुत्र रामस्वरूप और सरवन लाल पुत्र लक्ष्मण, निवासी नसवारी गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही एएसआई भरत सिंह और एएसआई श्यामलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों घायलों को तत्काल एंबुलेंस से अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

डॉक्टरों ने हरवंश की हालत नाजुक देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन जयपुर ले जाते समय दौसा के पास रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए वापस अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं घायल सरवन लाल का उपचार अलवर जिला अस्पताल में जारी है.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक उद्योग नगर क्षेत्र में एक निजी कंपनी में मजदूरी करते थे और काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बाइक रामगढ़ से अलवर की ओर जा रही थी, जबकि कार अलवर से रामगढ़ की तरफ आ रही थी.

गोशाला के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी. हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

