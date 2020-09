जयपुर: समाजसेवी और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश (Swami Agnivesh) का निधन हो गया है. 80 वर्षीय स्वामी अग्निवेश को मंगलवार को तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंसेज (आईएलबीएस) में भर्ती कराया गया था, जहां वह वेंटिलेटर पर थे.

समाजसेवी और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश के निधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जताई है. सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आर्य समाज नेता और सामाजिक कार्यकर्ता #SwamiAgnivesh जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना. मानवाधिकारों को बनाए रखने और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा. भगवान समर्थकों को उनका नुकसान सहने की शक्ति दे. उनकी आत्मा को शांति मिले.

My sincere condolences at the demise of Arya Samaj leader and social activist #SwamiAgnivesh ji. His work towards upholding human rights and against bonded labour shall always be remembered. May God give strength to his supporters to bear his loss. May his soul rest in peace.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 11, 2020