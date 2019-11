जयपुर स्थापना दिवस: अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने दी शुभकामनाएं, बोले- सुंदरता बनाए रखें

जयपुर: देश का गुलाबी शहर जयपुर आज अपना 292वां स्थापना दिवस मना रहा है. तमाम तरह की संस्कृतियों और कलाओं से भरा जयपुर 292 साल बाद भी उतना ही खूबसूरत और जवां बना हुआ है, जितना पहले था. आज भी यहां की ऐतिहासिक धरोहरें देश ही नहीं, विदेशी लोगों को सात समुंदर पार से खींच लाती हैं.

ऐतिहासिक गुलाबी नगरी जयपुर के 292वें स्थापना दिवस की प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'जयपुर के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं. आइए समकालिक कला और संस्कृति वाले ऐतिहासिक शहर जयपुर की सुंदरता को मिलजुल कर बनाए रखें'.

Greetings to the residents of Pink city, #Jaipur on its Foundation Day. The historical city has been a center of syncretic art and culture...Let us maintain that ethos. May Jaipur grow and prosper adding joy to everybody’s lives.#JaipurFoundationDay pic.twitter.com/1mp3q8yPbN

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 18, 2019