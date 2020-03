कमलनाथ सरकार पर बोले अशोक गहलोत, कहा- दिनदहाड़े की गई लोकतंत्र की हत्या

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने को लोकतंत्र की दिनदहाड़े की गई हत्या करार दिया है.

मुख्यमंत्री गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, 'आज मध्य प्रदेश में जो हुआ है, वह लोकतंत्र की दिनदहाड़े की गई हत्या है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई किसी सरकार को सत्ता की भूख के लिए गिराना भाजपा की एक आदत बन गई है'.

What we have witnessed today in #MadhyaPradesh is a blatant killing of Democracy in broad day light. Dismantling the democratically elected govt for the lust of power has become a habit for the BJP.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 20, 2020