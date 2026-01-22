नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में बिगड़ी 13 साल की छात्रा की तबियत, परिजनों का आरोप, शिक्षिका के गलत दवाई देने से हुई मौत

Banswara Student Death: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लोधा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 7 की 13 वर्षीय छात्रा शिवानी यादव (पुत्री दिलीप यादव, निवासी दानपुर) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.
Banswara Navodaya Student Death News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लोधा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा शिवानी यादव (13 वर्ष) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने स्कूल की एक शिक्षिका पर गलत या अनुचित दवाई देने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि दवा लेने के कुछ ही देर बाद छात्रा को पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई.
मृतका शिवानी पुत्री दिलीप यादव, निवासी दानपुर ने बताया कि सोमवार को उसे बुखार था. स्कूल में मौजूद एक शिक्षिका ने उसे दवाई दी. दवा लेने के तुरंत बाद शिवानी को असहनीय पेट दर्द शुरू हो गया. परिवारवालों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. बुधवार शाम परिजन शव लेकर एमजी अस्पताल पहुंचे और पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया.
पुलिस ने बताया कि छात्रा की तबीयत सबसे पहले 19 जनवरी को स्कूल में खराब हुई थी. सूचना मिलने पर परिजन उसे स्कूल से घर ले गए. एक दिन घर पर रखने के बाद जब हालत और बिगड़ी, तो परिजन उसे बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गुजरात के हिम्मतनगर रेफर कर दिया. रास्ते में हालत बिगड़ने पर हिम्मतनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
परिजनों ने मांग की है कि स्कूल की शिक्षिका और संबंधित स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय पर सही इलाज होता या स्कूल में कोई डॉक्टर/नर्स उपलब्ध होता, तो शायद छात्रा की जान बचाई जा सकती थी. परिवार ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में यदि दवा से संबंधित कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.
अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने कहा है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
