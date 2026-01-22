Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में बिगड़ी 13 साल की छात्रा की तबियत, परिजनों का आरोप, शिक्षिका के गलत दवाई देने से हुई मौत

Banswara Student Death: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लोधा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 7 की 13 वर्षीय छात्रा शिवानी यादव (पुत्री दिलीप यादव, निवासी दानपुर) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ajay ojha
Published: Jan 22, 2026, 10:46 AM IST | Updated: Jan 22, 2026, 11:28 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी

Thermometer: राजस्थान में मौसम का दिखा दोहरा मिजाज, कहीं ठंड का कहर तो कहीं 29.6°C की गर्मी, जानें कड़ाके की ठंड के बाद गर्म होते इलाके
8 Photos
Rajasthan Maximum Temperature

Thermometer: राजस्थान में मौसम का दिखा दोहरा मिजाज, कहीं ठंड का कहर तो कहीं 29.6°C की गर्मी, जानें कड़ाके की ठंड के बाद गर्म होते इलाके

शीतलहर से कांपा राजस्थान, करौली में पारा 5.8°C, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, जानें आज के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan top cold city

शीतलहर से कांपा राजस्थान, करौली में पारा 5.8°C, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, जानें आज के सबसे ठंडे शहर

राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त आज होगी जारी, इस टाइम ट्रांसफर होगा पैसा
8 Photos
CM Kisan Samman Nidhi 5th installment

राजस्थान के 74 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त आज होगी जारी, इस टाइम ट्रांसफर होगा पैसा

नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में बिगड़ी 13 साल की छात्रा की तबियत, परिजनों का आरोप, शिक्षिका के गलत दवाई देने से हुई मौत

Banswara Navodaya Student Death News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लोधा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा शिवानी यादव (13 वर्ष) की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने स्कूल की एक शिक्षिका पर गलत या अनुचित दवाई देने का गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि दवा लेने के कुछ ही देर बाद छात्रा को पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसकी मौत हो गई.

मृतका शिवानी पुत्री दिलीप यादव, निवासी दानपुर ने बताया कि सोमवार को उसे बुखार था. स्कूल में मौजूद एक शिक्षिका ने उसे दवाई दी. दवा लेने के तुरंत बाद शिवानी को असहनीय पेट दर्द शुरू हो गया. परिवारवालों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने समय पर उचित चिकित्सा सहायता नहीं दी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. बुधवार शाम परिजन शव लेकर एमजी अस्पताल पहुंचे और पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस ने बताया कि छात्रा की तबीयत सबसे पहले 19 जनवरी को स्कूल में खराब हुई थी. सूचना मिलने पर परिजन उसे स्कूल से घर ले गए. एक दिन घर पर रखने के बाद जब हालत और बिगड़ी, तो परिजन उसे बांसवाड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गुजरात के हिम्मतनगर रेफर कर दिया. रास्ते में हालत बिगड़ने पर हिम्मतनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिजनों ने मांग की है कि स्कूल की शिक्षिका और संबंधित स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय पर सही इलाज होता या स्कूल में कोई डॉक्टर/नर्स उपलब्ध होता, तो शायद छात्रा की जान बचाई जा सकती थी. परिवार ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए कहा है कि रिपोर्ट में यदि दवा से संबंधित कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे.

अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने कहा है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news