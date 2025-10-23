2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की दर्दनाक मौत, बांसवाड़ा में त्योहार से पहले बुझे परिवारों के चिराग

Banswara News: राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बाइक के आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
Banswara News: जिले के सदर थाना क्षेत्र के सुरपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बाइक के आमने-सामने भिड़ंत हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोगों ने घायलो को एमजी चिकित्सालय में पहुंचाया जहां पर दो घायलों का उपचार जारी है. वहीं, तीन युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है,घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली.
जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त एक बाइक पर 3 और दूसरी बाइक पर 2 युवक सवार थे. ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी और घायलों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गया.
मौके पर पहुंचे लोगों ने निजी गाड़ियों सो दोनों घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे की जगह पर मिले बाइक सवारों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पायी है. सदर थाना पुलिस को सूचना दे दी गयी है. त्योहार से ठीक एक दिन पहले हुए इस हादसे ने कई घरों के दीपक बुझा दिये हैं.
Banswara News: जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के टोड़ी सिमरोन गांव में दीपावली के दिन खुशी के माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. घर में खेल रही तीन साल की मासूम बच्ची ललिता, पुत्री नारायण निवासी टोड़ी सिमरोन, खेलते-खेलते बाथरूम में रखी पानी की बाल्टी में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.
परिजनों को जब हादसे की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत बच्ची को स्थानीय नरवाली अस्पताल पहुंचाया. वहां से प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की है. दीपावली के दिन हुए इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है. खुशियों के त्योहार पर मासूम की मौत से परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर है.
