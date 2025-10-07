बांसवाड़ा SP के नाम से खूंखार बदमाशों में 'खौफ' ! 72 दिन और 3 हजार अपराधी जेल में

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में चरितार्थ होता जा रहा है, जी हां आईपीएस सुधीर जोशी ने जब से बांसवाड़ा जिले के एसपी की कमान संभाली तभी से बांसवाड़ा जिले में अपराधियों मे भय का माहौल देखने को मिल रहा है.
एसपी ने बांसवाड़ा जिले में महज अपने 72 दिनों के कार्यकाल में 3 हजार से अधिक अपराधियों को जेल की सलाखों में भेज दिया है.
इन अपराधियों में हत्या, लूट, चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थ तस्कर जैसे अपराधी शामिल है. एसपी के निर्देशन में बांसवाड़ा पुलिस लगातार अभियान चलाकर जिले के सभी अपराधियों की धरपकड़ कर रही है. पुलिस के अपराधियों पर इस एक्शन से जनता मे भी पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव सोच दिखाई दे रही है और जनता भी पुलिस के इस एक्शन की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.
बांसवाड़ा पुलिस ने हाल ही में हुए 6 ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है. गढ़ी सर्कल में विकास भाटिया हत्याकांड, आनंदपुरी सर्कल में कलावती हत्याकांड, कुशलगढ़ सर्कल में शिल्पा और युवक हत्याकांड और खमेरा सर्कल में महिला की हत्या का मामला, इन सभी हत्याओं का खुलासा पुलिस ने तत्काल किया और इन सभी हत्याओं में लिप्त 9 आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला.
बांसवाड़ा जिले में लगातार मंदिरों, स्कूल और सूने मकान में चोरी की वारदात हो रही थी, जिसपर एसपी ने अलग-अलग थाना क्षेत्र की टीम बनाई और चोर गिरोह का खुलासा किया. पुलिस ने 66 चोरों को गिरफ्तार किया और करीब 33 से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा किया.
पुलिस ने जिले में अवैध शराब की तस्करी और मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया और करीब 70 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया. हाल ही में पुलिस ने 3.50 लाख की MD के साथ एक तस्कर और शराब से भरी कार को जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया.
जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी को रोकने को लेकर एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए, जिसपर पुलिस ने चोरी की 22 वाहन बरामद किए. पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा, जिससे 15 चोरी की बाइक बरामद हुई. पुलिस ने तीन वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया.
बांसवाड़ा एसपी ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाये जा रहे एरिया डोमिनेशन अभियान में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है. एसपी ने 72 दिनों में 12 बार इस अभियान को जिले में चलाया और 3 हजार 500 से अधिक बदमाशों को गिरफ्तार किया. इन बदमाशों में कई शातिर वांछित अपराधी भी शामिल हैं.
एसपी ने यातायात नियमों की अनदेखी पर भी नजर बना रखी है. एसपी के निर्देशन में पुलिस ने दो माह में 7685 चालान बनाए हैं, जिसमें 185 एमवी एक्ट में 221, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 435 के खिलाफ चालान, बिना सिटबेल्ट के 440 और अन्य एक्ट में 6589 चालान बनाए हैं.
