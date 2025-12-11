बांसवाड़ा में सालों पुरानी रंजिश ने लिया खतरनाक मोड़, शख्स ने भाई पर चला दी तलवार

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के नागाखाली गांव में बीती रात दो भाइयों के बीच पुराने जमीन विवाद को लेकर स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई. लंबे समय से चल रहे इस विवाद ने मंगलवार रात हिंसक रूप धारण कर लिया, जब छोटे भाई ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बड़े भाई और उसके परिवार पर हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि यह झगड़ा वर्षों से दोनों परिवारों के बीच तनाव का कारण बना हुआ था और इसी पुरानी रंजिश के चलते यह मारपीट गंभीर रूप ले बैठी.

हमले में बड़े भाई और उसके परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के दौरान बड़े भाई कांजी पुत्र रामा, उसके बेटे सावारिया पुत्र कांजी और बलदेव पुत्र कांजी के साथ बलदेव की पत्नी रीना भी चोटिल हो गई. हमले के बाद ग्रामीणों ने शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और तुरंत घायलों को चिकित्सा सहायता दिलाने की व्यवस्था की.

परिजनों ने 108 एंबुलेंस की मदद से चारों घायलों को शहर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन चिकित्सक लगातार निगरानी रखे हुए हैं.

आरोपियों की तलाश की जा रही

घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची. पुलिस ने घायलों के बयान लिए और परिजनों से घटना की पूरी जानकारी हासिल की. घायलों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हमले का मामला दर्ज कर लिया है. मामले को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद काफी पुराना है और कई बार इसमें पंचायत स्तर पर समझौता कराने का प्रयास भी किया गया, लेकिन विवाद शांत नहीं हो सका. यह हिंसक घटना इसी विवाद का नतीजा मानी जा रही है. पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया है.

