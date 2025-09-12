'कचरा उठाओ नहीं तो दफ्तर में फेंक देंगे!, बांसवाड़ा में महिलाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन

Banswara News: जिले के आनंदपुरी.कस्बे में दो महीने से कचरा संग्रहण ट्रैक्टर और नियमित सड़कों की सफाई नहीं होने से नाराज महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया. महिलाएं पहले ग्राम पंचायत भवन पहुंचीं और हंगामा किया.

मौके पर पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी देवीलाल पारगी ने समस्या सुनने के बजाय महिलाओं को फटकार लगाई, जिससे महिलाओं का आक्रोश और बढ़ गया. महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवाकर पंचायत ने मोटी रकम वसूल की है, जबकि अब जमीन न होने का बहाना बनाया जा रहा है.

महिलाओं ने प्रशासक को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन वे नहीं पहुंची. इसके बाद महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग की. उपखंड अधिकारी के नहीं आने पर महिलाएं ढोल बजाते और नारेबाजी करते हुए पैदल उपखंड कार्यालय पहुंचीं. यहां कार्यालय में महिलाओं ने करीब एक घंटे तक इंतजार किया.

इसके बाद ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कचरा ग्राम पंचायत व उपखंड कार्यालय के सामने डालकर प्रदर्शन किया जाएगा. आखिरकार उपखंड अधिकारी पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस दौरान सर्व समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं.

Banswara News: प्रदेश में न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया जाने वाला है. बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा. इसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 के अंत में करेंगे. यह परियोजना भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) की ओर से लगाई जा रही है. इसमें कुल चार यूनिट स्थापित होंगी और हर यूनिट की क्षमता 700 मेगावाट होगी.

पहली यूनिट का शिलान्यास इसी सितंबर में होगा. छह महीने बाद दूसरी यूनिट का निर्माण शुरू किया जाएगा. इसके 11 महीने बाद तीसरी यूनिट और कुछ महीनों बाद चौथी यूनिट शुरू होगी.

