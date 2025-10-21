बांसवाड़ा में दिवाली पर पसरा मातम, 3 साल की बच्ची की बाल्टी में डूबने से हुई मौत, दूसरी ओर ब्लास्टिंग में युवक की हथेली के उड़े चिथड़े

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में दीपावली पर कई सारे हादसे हुए, जिससे खुशियां मातम में बदल गई. एक घर में तीन साल की बच्ची की मौत हो गई. वहीं, दूसरी ओर एक हादसे में कई लोग घायल हो गए.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में दीपावली का त्योहार कई परिवारों के लिए दुखदाही रहा, जिले में दीपावली के दिन कई हादसे हुए, जिसमे एक की मौत और कई लोग घायल हुए, इतना हीं नहीं दीपावली की रात को दो अलग-अलग जगह चाकूबाजी हुई, जिसमें दो युवक घायल हुए.
साथ हीं एक जगह ब्लास्टिंग की वजह से व्यक्ति घायल हुआ, इन सभी घायलों को एमजी हॉस्पिटल मे भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है.
बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के परवाली गांव में पत्थर ब्लास्टिंग के दौरान एक भयानक हादसा हो गया. ब्लास्टिंग के समय एक मजदूर के हथेली के चीथड़े उड़ गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे तुरंत उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
परिजनों से बताया कि परवाली निवासी सुरेश पुत्र जोखा सोमवार को पत्थर तोड़ने के काम में लगा हुआ था. वह पत्थर में ब्लास्टिंग कर रहा था, तभी अचानक विस्फोटक फट गया. इस हादसे में सुरेश के दाएं हाथ की हथेली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और फटकर कई जगहों से बिखर गई.
हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी. एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सुरेश को लेकर तत्काल एमजी अस्पताल पहुंची. उसे सोमवार अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने सुरेश का तुरंत उपचार शुरू किया. हाथ में गंभीर चोट और अत्यधिक खून बह रहा था. प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है.
तीन साल की मासूम की मौत
खमेरा थाना क्षेत्र के टोड़ी सिमरोन गांव मे एक परिवार जहां दीवापली की तैयारीयों मे जुटा था, तभी दूसरी और घर की तीन साल की ललिता बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई. और घर मे मातम छा गया,
दो जगह चाकूबाजी
बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तलवाडा कस्बे और शहर के राजतालाब क्षेत्र स्थित बाबा बस्ती मे चाकूबाजी की वारदात दीपावली की रात को हुई. दोनों अलग-अलग वारदातों मे घायल युवकों को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
आधा दर्जन सड़क हादसे
बांसवाड़ा जिले में दीपावली के दिन आधा दर्जन सड़क हादसे हुए, जिसमें 18 से अधिक लोग घायल हुए जिन्हें एमजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है.
