घाटोल कस्बे की सड़कों पर बेकाबू ट्रैक्टर, दंपत्ति को मारी टक्कर, कई वाहन क्षतिग्रस्त

Banswara Tractor Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में घाटोल कस्बे की व्यस्त सड़कों पर गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे एक नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने मौत का तांडव मचाया. नए बस स्टैंड से शुरू हुआ यह आतंक तेलीवाड़ा की संकरी गलियों तक जा पहुंचा.

महज 15 मिनट के भीतर बेकाबू ट्रैक्टर ने एक दंपत्ति को टक्कर मारी, मकान के छज्जे तोड़े और चार वाहनों को चकनाचूर कर दिया. गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. ​

हादसे की शुरुआत नए बस स्टैंड से महज 50 मीटर दूर हुई, यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पाड़ला निवासी अनिल राठौड़ की स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर लगते ही अनिल गिर गए. चालक ने भागने की फिराक में जैसे ही ट्रैक्टर को रिवर्स लिया, अनिल टायर के नीचे आने ही वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें पीछे खींच लिया.

इसके बाद ट्रैक्टर किनारे खड़ी दो बाइकों को रौंदते हुए दुकान में जा घुसा. ​भीड़ को पीछे आता देख चालक ट्रैक्टर को और तेज रफ्तार में तेलीवाड़ा गली की ओर ले गया. यहां अनियंत्रित ट्रैक्टर एक मकान की बालकनी (छज्जे) से जा टकराया, जिससे उसका छज्जा भरभराकर नीचे गिर गया.

इसके बाद भी ट्रैक्टर नहीं रुका और सीधे सामने वाली किराना दुकान के कॉर्नर में जा घुसा. यहां साइकिल लेकर खड़े बच्चे ने भागकर जान बचाई, हालांकि उसकी साइकिल ट्रैक्टर के टायर के नीचे आकर कबाड़ बन गई.

​यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. ट्रैक्टर रुकते ही मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ ने चालक को घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चालक शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने कितनी तबाही मचाई है. लोगों ने मौके पर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया.

​सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के चंगुल से चालक को छुड़ाकर हिरासत में लिया. हादसे में घायल अनिल राठौड़ को चोंटे आई. उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रेक्टर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.