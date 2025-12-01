Banswara News: प्रदेश के कई जिलों में आमतौर पर आखातीज पर ही नाबालिगों की शादियां कराने की बात सामने आती है, लेकिन आदिवासी अंचल बांसवाड़ा में परिजन उनके नाबालिग बच्चों की शादी 12 महीने में औसतन 7-8 महीने कराने की कोशिश करते हैं.

पिछले 13 महीने में प्रशासन की सजगता से जिले में 70 नाबालिगों के विवाह रुकवाए हैं. जिले में 90 फीसदी से अधिक मामले ऐसे सामने आते हैं, इनमें बच्चों के बालिग होने में एक-डेढ़ साल या कुछ माह का ही अंतर होता है.

इसके बाद भी माता-पिता जैसे-तैसे बच्चों का विवाह कराने की जल्दबाजी में रहते हैं. देखने में यह भी आया कि बाल विवाह के मामले में पूरे साल में 7 से 8 माह इन नाबालिगों की शादी कराने के प्रयास किए जाते हैं. इधर, रविवार को गढ़ी उपखंड के पाराहेड़ा गांव में प्रशासन ने बाल विवाह रुकवाया. यहां लड़की के नाबालिग पाए जाने पर बारात बैरंग लौटी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सुबह तहसीलदार शंकरलाल बुनकर को सूचना मिली कि पाराहेड़ा में नाबालिग लड़की का विवाह होने वाला है. उन्होंने महिला अधिकारिता सुपरवाइजर हीरल पाटीदार, पटवारी यश पाटीदार को मौके पर भेजा. दस्तावेज की जांच करने पर लड़की की जन्म तारीख 19 जुलाई 2009 पाई गई.

इस हिसाब से लड़की के बालिग होने में एक साल आठ माह और 19 दिन शेष हैं. परिजन लड़की के बालिग होन का इंतजार किए बिना ही शादी करा रहे थे. लड़की 11वीं में पढ़ती है. चाइल्ड लाइन 1098 के जिला समन्वयक कमलेश बुनकर ने बताया कि बांसवाड़ा में अधिकांश लड़कियों की शादी 16-17 वर्ष की उम्र में करवा देते हैं.

बाल विवाह सरीखी कुप्रथा को खत्म करने के लिए समाज और गांव स्तर पर की गई पहल ज्यादा और तेजी से असरदार साबित होगी. कुछ मामले ऐसे भी आए जहां बच्चों ने प्रशासन को सूचित किया और उनके बाल विवाह रुकवाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Banswara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-