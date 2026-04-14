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बांसवाड़ा में BAP नेता के भाई को रातभर घसीट-घसीटकर पीटा गया, हुई दर्दनाक मौत, पढ़ें मामला

Banswara News: बांसवाड़ा में BAP नेता के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. युवक झाड़ियों में गंभीर हालत में मिला था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिजनों ने पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस प्रेम-प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAjay ojha
Published:Apr 14, 2026, 01:25 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 01:25 PM IST

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बांसवाड़ा में BAP नेता के भाई को रातभर घसीट-घसीटकर पीटा गया, हुई दर्दनाक मौत, पढ़ें मामला

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) से जुड़े एक नेता के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. मृतक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है, जबकि पुलिस प्रेम-प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, घाटोल विधानसभा क्षेत्र से बीएपी प्रत्याशी रहे अशोक निनामा के 28 वर्षीय भाई अनिल निनामा सोमवार देर रात खमेरा थाना क्षेत्र के कालिमगरा इलाके में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले थे. अनिल बांसलिखेड़ा गांव के निवासी थे और अपने घर से करीब 6 किलोमीटर दूर झाड़ियों में पड़े मिले.

घटना की जानकारी देते हुए अशोक निनामा ने बताया कि रात करीब 2 बजे उन्हें गांव के सरपंच प्रकाश का फोन आया. सरपंच ने उनसे पूछा कि उनका भाई कहां है और फिर एक लोकेशन बताते हुए कहा कि अनिल वहां पड़ा हुआ है, आकर उसे ले जाओ. इसके बाद अशोक अपने परिजनों के साथ बताए गए स्थान काली मगरी के पास पहुंचे.

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अशोक के अनुसार, जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्हें झाड़ियों से अनिल की दर्दभरी चीखें सुनाई दीं. उन्होंने बताया कि अनिल ‘बचाओ-बचाओ’ चिल्ला रहा था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी. अनिल ने परिजनों को बताया कि रात करीब साढ़े 12 बजे से उसे घसीट-घसीट कर पीटा गया था.

घायल अनिल को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान अनिल के बयान भी दर्ज किए गए थे, जिनके आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग के चलते हमला होने की आशंका जताई है. बताया जा रहा है कि इस वारदात में 3 से 4 लोग शामिल हो सकते हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. साथ ही कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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