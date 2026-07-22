/दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

राज्य चुनें
Banswara News: बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. झरी निवासी बापुड़ा के साथ कथित रूप से चार लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार, उनके पैर में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है.
पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा वजह
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बापुड़ा ने दो शादियां कर रखी हैं. बताया जा रहा है कि यह विवाद उनकी पहली पत्नी के परिवार से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि पहली पत्नी के बेटे ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर बापुड़ा के साथ मारपीट की. घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.
पहले भी हो चुकी है मारपीट की घटना
जानकारी के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब बापुड़ा के साथ मारपीट हुई हो. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उनके साथ इसी तरह की घटना हो चुकी है. हालांकि वर्तमान मामले में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है.
अस्पताल में उपचार जारी, पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलने के बाद भूगड़ा थाना पुलिस मौके पर सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस हमले के कारणों, आरोपियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है. साथ ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!