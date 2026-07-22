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दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

Banswara News: बांसवाड़ा के भूगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान एक व्यक्ति पर चार लोगों द्वारा कथित हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घायल के पैर में फ्रैक्चर होने की जानकारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमले के कारणों की पड़ताल कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAjay ojha
Published: Jul 22, 2026, 03:49 PM|Updated: Jul 22, 2026, 03:49 PM
दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर
Image Credit: बापुड़ा ने दो शादियां कर रखी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. झरी निवासी बापुड़ा के साथ कथित रूप से चार लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. चिकित्सकीय जानकारी के अनुसार, उनके पैर में गंभीर चोट आई है और फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है.

पारिवारिक विवाद को बताया जा रहा वजह

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बापुड़ा ने दो शादियां कर रखी हैं. बताया जा रहा है कि यह विवाद उनकी पहली पत्नी के परिवार से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि पहली पत्नी के बेटे ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर बापुड़ा के साथ मारपीट की. घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.

पहले भी हो चुकी है मारपीट की घटना

जानकारी के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब बापुड़ा के साथ मारपीट हुई हो. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी उनके साथ इसी तरह की घटना हो चुकी है. हालांकि वर्तमान मामले में पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और घटना के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी हुई है.

अस्पताल में उपचार जारी, पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलने के बाद भूगड़ा थाना पुलिस मौके पर सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस हमले के कारणों, आरोपियों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है. साथ ही मामले से जुड़े सभी तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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