Banswara: 4 छोटे भाइयों ने बड़े भाई की मिलकर कर डाली हत्या, करवाना चाहते थे धर्म परिवर्तन

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां केवल चर्च जाने से मना करने पर एक शख्स की उसके 4 सगे भाइयों और परिवार के लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

यह पूरा मामला बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव में चार छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी. वहीं, हत्या के बाद चारों भाई मौके से फरार हो गए.

मृतक 35 वर्षीय कालू सोलंकी की दो पत्नियों और अन्य परिजनों ने बताया कि कालू के भाई और कुछ अन्य रिश्तेदार उसे जबरन ईसाई धर्म स्थल चर्च ले जाना चाहते थे, वहां पादरी से मुलाकात करवाना चाहते थे तभी उसने मना किया तो उसके साथ जमकर भाइयों ने मारपीट की.

इस दौरान वह चिल्लाता रहा और कहता रहा कि मुझे मत मारो लेकिन फिर भी वे लोग उसे पीटते रहे. वहीं, मारपीट पर गंभीर रूप से घायल कालू को अस्पताल ला रहे थे तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया.

इस पूरे मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस आज शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप देगी.

वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस ने चर्च ले जाने वाली बात की पुष्टि नहीं की है, यह सिर्फ मृतक की पत्नी ने बयान दिया है.

जानकारी के अनुसार, मृतक कालू की दो पत्नियां हैं. पहली पत्नी जीवी के तीन बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और दो बेटियां हैं. वहीं, दूसरी पत्नी मंगली है, जिसका एक बेटा है.

