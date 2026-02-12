Zee Rajasthan
राजस्थान के इस जिले में रात 10 बजे बाद लाउड स्पीकर पर बैन, चलाया तो जब्ती और जुर्माना तय!

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में आज 12 फरवरी से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं. इसके साथ ही मार्च माह में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), अजमेर बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी प्रारंभ होंगी. परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.
 

Published: Feb 12, 2026, 01:21 PM IST

Banswara News: जिला कलेक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव ने आदेश जारी करते हुए जिले की संपूर्ण सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन या आयोजन पर समान रूप से लागू होगा. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और यह आगामी 9 मई तक प्रभावी रहेगा.

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित न हो, इसके लिए यह कदम आवश्यक समझा गया है. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है. हालांकि, अत्यावश्यक परिस्थितियों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है.

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें उपकरण जब्त करना, जुर्माना लगाना या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है.

जिला पुलिस प्रशासन को भी इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुधीर जोशी ने जिले के सभी थानाधिकारियों को आदेश की जानकारी देते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज से ही पूरे जिले में इस आदेश की निगरानी शुरू कर दी जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा अवधि में शांत वातावरण बनाए रखने के लिए प्रशासन की यह पहल विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में मानी जा रही है. जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर परीक्षार्थियों को बेहतर माहौल प्रदान करने में सहभागिता निभाएं.

