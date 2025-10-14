Banswara: सरकारी स्कूल में हुई ब्लास्टिंग से लोगों मे आक्रोश, जानें पूरा मामला

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में कुएं खोदने के लिए बारूदी धमाके किए गए, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के उदयपुर मार्ग से सटे जानामेड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में कुएं खोदने के लिए किए बारूदी धमाकों से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. इसे स्कूल के बच्चों और और क्षेत्र के लिए खतरा बताकर विरोध पर पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और तत्काल काम रुकवाया. इससे पहले सूचना पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शफब अंजुम पर पहुंची.
इधर, हंगामे की जानकारी पर कोतवाली से हेड कांस्टेबल प्रकाशचंद्र के नेतृत्व में टीम भेजी गई. टीम ने माजरा जानकर समझाइश की. मामले में सीआई रूपसिंह ने बताया कि यहां जल जीवन मिशन के तहत कुएं खुदवाने लिए ब्लास्ट किए जा रहे ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों ने असंतोष जताया.
मौके पर काम करवा रहे लोगों ने स्कूल की अनुमति से काम होना बताया, तो ग्रामीणों ने बच्चों के लिए घातक बताया. चर्चा पर पता चला कि फरवरी में पंचायत की ओर से बैठक कर पेयजल व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन के तहत कुए खुदवाने के लिए स्कूल परिसर को चिह्नित किया गया. उसके बाद गत 8 अक्टूबर को स्कूल की चारदीवारी तोड़कर प्रवेश के बाद कुएं के लिए काम शुरू किया गया.
जन असंतोष और मौके की नजाकत को देखते हुए काम तत्काल बंद कर दिया गया. वहीं, इस मामले में स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, वहां पहुंची और काम को बंद करा दिया और विभाग को अवगत करा दिया.
वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शफब अंजुम ने बताया कि स्कूल परिसर में कुआं खुदवाने के संबंध में पहले कोई जानकारी नहीं थी. सोमवार को गहराई में ब्लास्ट कराने पर घबराए ग्रामीणों के रोष से मामला सामने आया.
परिसर में एक कुआं तो आंगनबाड़ी के नजदीक होने से भवन को खतरा होने का अंदेशा दिखा. विभागीय अनुमति के बिना कूप खनन की गतिविधि को तत्काल रुकवा दिया गया. स्कूल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दी गई है. मामले में अब जिला कलेक्टर से बात की जाएगी.
