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बांसवाड़ा में जमीन को लेकर खूनी खेल, भाई-बहन पर तलवार से जानलेवा हमला

Rajasthan Crime News: सवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के खोड़ी पाड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया है. गांव के ही एक युवक ने भाई-बहन पर तलवार से हमला कर दिया.

Edited byAnsh RajReported byAjay ojha
Published: Jun 04, 2026, 07:47 AM|Updated: Jun 04, 2026, 07:47 AM
बांसवाड़ा में जमीन को लेकर खूनी खेल, भाई-बहन पर तलवार से जानलेवा हमला
Image Credit: Rajasthan Crime News

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ी पाड़ा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया गया. घटना में युवक के साथ उसके बचाव के लिए पहुंची बहन के साथ भी मारपीट की गई.

जानकारी के अनुसार, संतोष अपनी बहन कविता के साथ बाइक पर छोटी सरवन से घर की ओर लौट रहा था. इसी दौरान गांव के ही पंकज (पुत्र शंभू) ने उनका पीछा किया और बीच रास्ते में बाइक रोककर संतोष पर तलवार से हमला बोल दिया. हमले में संतोष के हाथ पर गहरी चोट आई है.

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जब बहन कविता ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की तो आरोपी पंकज ने उसके साथ भी मारपीट की. बताया जा रहा है कि आरोपी पंकज बाइक पर सवार होकर पीछा करते हुए आया था. हमले की भयावहता को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई.

घटना के बाद परिजनों ने तुरंत घायल संतोष और उनकी बहन कविता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है. संतोष की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया. दोनों पक्ष रिश्ते में भी लगते हैं, जिसके कारण गांव में पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी पंकज और संतोष के बीच लंबे समय से जमीन व अन्य मुद्दों को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी, जो अब हिंसक रूप ले चुकी है.

घटना की सूचना मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पंकज की तलाश में छापेमारी कर रही है. पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और दोनों पक्षों के बीच स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि आगे कोई अनहोनी घटना न हो.

पुलिस ने पुरानी रंजिश, हमले का कारण और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. इस तरह की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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