बाइक नहीं दी, तो भतीजे के चेहरे पर किआ कुल्हाड़ी से हमला,काका ने बाहर निकाल दी दाई आँख

Rajasthan Crime News: बांसवाड़ा जिले के पाडला गांव में शराब के नशे में काका ने भतीजे राकेश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. बाइक देने से मना करने पर गुस्साए काका ने वार किया, जिससे राकेश की दाईं आंख बाहर निकल गई.
Banswara crime News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. चौबीसों के पाडला गांव में शराब के नशे में धुत एक काका ने अपने ही भतीजे पर कुल्हाड़ी से क्रूर हमला कर दिया, जिसमें भतीजे की दाईं आंख बाहर निकल गई और उसकी हालत गंभीर हो गई.
शराब के नशे में भड़का विवाद
जानकारी के अनुसार, घटना रविवार की रात हुई. काका शराब पीकर पूरी तरह नशे में था और बाइक लेने की जिद पर अड़ा हुआ था. भतीजा राकेश ने उसे बाइक देने से मना कर दिया, क्योंकि वह नशे में गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं था. इससे काका भड़क गया और गुस्से में आकर घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर राकेश पर हमला कर दिया. हमले में कुल्हाड़ी का वार सीधे राकेश की दाईं आंख पर लगा, जिससे आंख बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बाहर निकल आई. राकेश चीखने-चिल्लाने लगा और खून से लथपथ हो गया.
परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया
हमले के तुरंत बाद परिजनों ने घायल राकेश को गंभीर हालत में बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे उच्च उपचार के लिए उदयपुर के अस्पताल रेफर कर दिया गया. राकेश की दाईं आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है और उसका इलाज अब विशेषज्ञ डॉक्टरों के हाथ में है. परिजन इस घटना से सदमे में हैं और काका की इस क्रूरता पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
सदर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी. काका को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. जांच में शराब के नशे और पारिवारिक विवाद के पहलुओं को भी शामिल किया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा.
