/पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

Banswara Illegal Explosive Blast: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अवैध विस्फोटकों की बिक्री और उनके खतरनाक उपयोग को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. जिले में लंबे समय से ऐसे विस्फोटकों के अवैध रूप से बिकने की शिकायतें सामने आती रही हैं. बताया जा रहा है कि कुछ लोग इन विस्फोटकों का उपयोग तालाबों और जलाशयों में मछली पकड़ने के लिए कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है. इसी तरह की एक गंभीर घटना जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में सामने आई है.

जीवा खूंटा गांव में हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के अनुसार सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के जीवा खूंटा गांव निवासी अर्जुन पुत्र नानजी तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था. बताया जा रहा है कि उसके पास एक अवैध विस्फोटक मौजूद था, जिसका उपयोग वह मछली मारने के लिए करने वाला था. इसी दौरान अचानक विस्फोटक उसके हाथ में ही फट गया. धमाका इतना तेज था कि अर्जुन के दोनों हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. विस्फोट के कारण उसके हाथों में गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

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परिजन और ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. घायल युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है. डॉक्टरों द्वारा उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई. मामले की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक के पास विस्फोटक कहां से आया और क्षेत्र में ऐसे अवैध विस्फोटकों की सप्लाई किस तरह हो रही है.

अवैध बारूदी बमों की उपलब्धता पर उठ रहे सवाल

इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है. साथ ही जिले में खुलेआम अवैध विस्फोटकों और बारूदी बमों की उपलब्धता को लेकर कानून-व्यवस्था एवं निगरानी तंत्र पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे अवैध विस्फोटकों की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में और भी गंभीर हादसे सामने आ सकते हैं. यह घटना अवैध विस्फोटकों के उपयोग से जुड़े खतरों को एक बार फिर उजागर करती है.