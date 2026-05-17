/Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम बच्चे ने खेल-खेल में 2 रुपये का सिक्का निगल लिया, जिससे उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गांव में पांच साल के मासूम बच्चे ने खेल-खेल में 2 रुपये का सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. सिक्का बच्चे के गले में फंस जाने से उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी.
परिजन घबराकर तुरंत बच्चे को एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार, बच्चा संतोष पिता अर्जुन का बताया जा रहा है. डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में सिक्का गले में अटका होना बताया है, जिसके चलते बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है.
लगातार बच्चे की निगरानी
अस्पताल में चिकित्सकों की टीम लगातार बच्चे की निगरानी कर रही है और सिक्का निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है. वहीं, चिकित्सकों ने अभिभावकों से छोटे बच्चों को सिक्कों और छोटी वस्तुओं से दूर रखने की अपील की है.
हो सकती हैं ये परेशानी
जानकारी के अनुसार, सिक्का निगलना बच्चों में सबसे आम घटनाओं में से एक मानी जाती है. अगर यदि कोई व्यक्ति गलती से सिक्का निगल ले तो यह परेशानी पैदा कर सकता है.
सबसे पहले गले में फंसने की समस्या हो सकती है. अगर सिक्का खाने की नली में फंस जाए तो निगलने में दर्द, गले में चुभन, लगातार खांसी और घुटन महसूस हो सकती है. छोटे बच्चों में बेचैनी, रोना और खाना न खाना भी इसके संकेत हो सकते हैं. कई बार सांस लेने में दिक्कत भी शुरू हो जाती है.
खाने की नली और आंतों में घाव
वहीं, अगर सिक्का पेट तक पहुंच जाए, तो कई मामलों में वह मल के रास्ते बाहर निकल जाता है लेकिन कुछ स्थितियों में पेट दर्द, उल्टी, जी मिचलाना और पेट फूलने जैसी परेशानियां हो सकती है. सिक्का लंबे समय तक शरीर के अंदर रहने पर आंतों में रुकावट पैदा हो सकती है, जिससे तेज दर्द, कब्ज और उल्टी की समस्या बढ़ सकती है.
अगर सिक्का लंबे समय तक फंसा रहे तो खाने की नली और आंतों में घाव बनने का खतरा बन जाता है. यदि किसी व्यक्ति ने सिक्का निगल लिया हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.
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