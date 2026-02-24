Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बांसवाड़ा के नवोदय विद्यालय में हंगामा, खराब भोजन से नाराज स्टूडेंट्स उतरे सड़क पर

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में छात्रों ने खराब भोजन और एक्सपायरी टूथपेस्ट देने के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. जली रोटियां, पतली दाल और कम भोजन की शिकायतों से नाराज़ विद्यार्थी स्कूल से हाईवे तक पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. 25 फरवरी को सीबीएसई 10वीं विज्ञान परीक्षा से पहले हुए इस हंगामे ने प्रशासन को मौके पर पहुंचने पर मजबूर कर दिया.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAjay ojha
Published:Feb 24, 2026, 11:03 AM IST | Updated:Feb 24, 2026, 11:03 AM IST

Trending Photos

टोंक में कांग्रेस का बड़ा धोखा, कंबल लेने आईं महिलाएं लौटीं निराश, ठंड में छोड़कर कुरेड़ा गांव पहुंचे नेता
7 Photos
Tonk News

टोंक में कांग्रेस का बड़ा धोखा, कंबल लेने आईं महिलाएं लौटीं निराश, ठंड में छोड़कर कुरेड़ा गांव पहुंचे नेता

Photos: खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले का चौथा दिन, जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर सजा दरबार
8 Photos
Sikar News

Photos: खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले का चौथा दिन, जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर सजा दरबार

राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 35°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
5 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में अचानक बढ़ी तपिश! बाड़मेर 35°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ
7 Photos
ips success story

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

बांसवाड़ा के नवोदय विद्यालय में हंगामा, खराब भोजन से नाराज स्टूडेंट्स उतरे सड़क पर

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि स्कूल में उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है. उनका कहना है कि खाने में जली हुई रोटियां, खराब सब्जी और अत्यधिक पतली दाल परोसी जा रही है, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती. इसके अलावा विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें छह महीने पहले एक्सपायरी हो चुका टूथपेस्ट वितरित किया गया है, जिससे बीमार होने की आशंका बनी हुई है.

इन समस्याओं से आक्रोशित छात्र स्कूल परिसर से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए. उन्होंने प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग की और जब तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे, तब तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही. सूचना मिलने पर बड़ोदिया चौकी से एएसआई लालसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी भी वहां पहुंचे और छात्रों को समझाइश देने का प्रयास किया.

इसके बाद भी छात्र शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए बड़ोदिया बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने दोबारा धरना शुरू कर दिया. विद्यार्थियों का कहना है कि 25 फरवरी को सीबीएसई दसवीं कक्षा की विज्ञान की परीक्षा है. परीक्षा नजदीक होने के बावजूद वे प्राचार्य की कथित प्रताड़ना से इतने परेशान हैं कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है. छात्रों का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि स्कूल में नहाने के लिए बाल्टी या टब जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जातीं. मजबूरी में उन्हें खाना बनाने वाले बड़े पतीलों में पानी भरकर स्नान करना पड़ता है. जब वे इन समस्याओं की शिकायत प्राचार्य से करते हैं, तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है. कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें फेयरवेल कार्यक्रम भी आयोजित नहीं करने दिया जा रहा.

छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें बेहतर भोजन व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बिना भय और परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news