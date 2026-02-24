बांसवाड़ा के नवोदय विद्यालय में हंगामा, खराब भोजन से नाराज स्टूडेंट्स उतरे सड़क पर

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में विद्यार्थियों ने प्राचार्य के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों का आरोप है कि स्कूल में उन्हें बेहद खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है. उनका कहना है कि खाने में जली हुई रोटियां, खराब सब्जी और अत्यधिक पतली दाल परोसी जा रही है, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दी जाती. इसके अलावा विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उन्हें छह महीने पहले एक्सपायरी हो चुका टूथपेस्ट वितरित किया गया है, जिससे बीमार होने की आशंका बनी हुई है.

इन समस्याओं से आक्रोशित छात्र स्कूल परिसर से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए. उन्होंने प्रशासन को मौके पर बुलाने की मांग की और जब तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे, तब तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही. सूचना मिलने पर बड़ोदिया चौकी से एएसआई लालसिंह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे. साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सोलंकी भी वहां पहुंचे और छात्रों को समझाइश देने का प्रयास किया.

इसके बाद भी छात्र शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए बड़ोदिया बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने दोबारा धरना शुरू कर दिया. विद्यार्थियों का कहना है कि 25 फरवरी को सीबीएसई दसवीं कक्षा की विज्ञान की परीक्षा है. परीक्षा नजदीक होने के बावजूद वे प्राचार्य की कथित प्रताड़ना से इतने परेशान हैं कि उन्हें पढ़ाई छोड़कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है. छात्रों का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा.

विद्यार्थियों ने यह भी बताया कि स्कूल में नहाने के लिए बाल्टी या टब जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जातीं. मजबूरी में उन्हें खाना बनाने वाले बड़े पतीलों में पानी भरकर स्नान करना पड़ता है. जब वे इन समस्याओं की शिकायत प्राचार्य से करते हैं, तो उन्हें स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है. कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें फेयरवेल कार्यक्रम भी आयोजित नहीं करने दिया जा रहा.

छात्रों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उन्हें बेहतर भोजन व आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे बिना भय और परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें.

