/बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित दाहोद रोड पर मारुती नगर की बंजारा बस्ती में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक जीजा ने अपने ही साले की तलवार से हमला कर हत्या कर दी. सबसे दुखद बात यह रही कि पूरी वारदात मृतक के तीन छोटे बच्चों की आंखों के सामने हुई. मासूम अपने पिता को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सके और उन्हें लहूलुहान होकर तड़पते हुए देखते रह गए.

जानकारी के अनुसार, देर रात मृतक अपने घर में पत्नी और तीन बच्चों के साथ मौजूद था. इसी दौरान उसका जीजा घर के बाहर पहुंचा और लगातार आवाज लगाकर उसे बाहर बुलाने लगा. आवाज सुनकर मृतक अपने बच्चों के साथ घर से बाहर आया. बाहर आते ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही पलों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल में बांधकर लाई गई तलवार निकाल ली और सीधे मृतक के पेट पर वार कर दिया.

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गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, रास्ते में टूटी सांसें

तलवार का वार बेहद गंभीर था. घायल युवक दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. परिजन घायल को रात करीब एक बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया. परिजन उसे इलाज के लिए उदयपुर ले जा रहे थे, लेकिन आसपुर के पास पहुंचते ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया. इसके बाद शव को वापस बांसवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मॉर्चरी में रखवाया गया है.

पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है. मृतक की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. उसने बताया कि उनके तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक अभी बहुत छोटा है. बच्चों ने अपनी आंखों के सामने पिता पर जानलेवा हमला होते देखा. इस घटना के बाद मासूम गहरे सदमे में हैं और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. साथ ही हत्या के पीछे की वजह का भी पता लगाया जा रहा है. इस हृदयविदारक वारदात के बाद पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल बना हुआ है.