Banswara Boat Accident: माही नदी में ओवरलोड नाव पलटने से 8 वर्षीय मासूम और एक युवक लापता है. 8 ने तैरकर जान बचाई थी. सुरक्षा उपकरणों के बिना मौत का सफर काल बन गया. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नाविक फरार है. बांसवाड़ा की घटना ने बरगी डैम हादसे की यादें ताजा कर दी हैं.
Banswara Boat Accident: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है, जहां अरथूना थाना क्षेत्र में मंगलवार को माही नदी की लहरों ने एक हंसते-खेलते सफर को मातम में बदल दिया. संगमेश्वर महादेव मंदिर के पास क्षमता से अधिक लोगों को ले जा रही एक देसी नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई. इस हादसे में 8 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक 8 वर्षीय मासूम और एक युवक अब भी नदी की गहराई में लापता हैं.
जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु और पर्यटक संगमेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने पहुंचे थे. दर्शन के बाद 10 लोगों का एक समूह माही नदी के शांत पानी में बोटिंग का आनंद लेने निकला. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जिस नाव का उपयोग किया जा रहा था, वह पुरानी और देसी बनावट की थी. सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि नाव में न तो लाइफ जैकेट थी और न ही सुरक्षा का कोई अन्य पुख्ता इंतजाम.
किनारे से महज 200 मीटर की दूरी पर नाव का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. जहां 8 लोग हिम्मत दिखाकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, वहीं 8 वर्षीय मानव और 20 वर्षीय जयेश पानी के तेज बहाव और भंवर में कहीं खो गए. शर्मनाक बात यह रही कि हादसे के तुरंत बाद नाविक अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय खुद की जान बचाकर मौके से फरार हो गया.
दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. मंगलवार देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन में कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद आज बुधवार सुबह से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. एसडीआरएफ (SDRF) की टीमें और स्थानीय प्रशासन लापता मानव और जयेश की तलाश में जुटे हैं लेकिन माही की गहराई में अब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.
बरगी डैम की यादें और 'सिस्टम' की वही पुरानी चूक
बांसवाड़ा की यह घटना बरगी डैम (मध्य प्रदेश) जैसे पूर्व में हुए बड़े नाव हादसों की दर्दनाक यादें ताजा कर देती है. चाहे बरगी हो या माही, हर हादसे की पटकथा एक जैसी ही होती है, क्षमता से अधिक यात्री, सुरक्षा उपकरणों का अभाव और प्रशासन की अनदेखी.
बता दें कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं, कुछ दिनों तक सख्ती और जांच की बातें होती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ नियम फिर से फाइलों में दब जाते हैं. आज माही नदी के किनारे खड़े परिजन उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो सालों पहले बरगी डैम के पीड़ितों ने झेली थी. यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि आखिर कब तक मासूमों की जान देकर हम सुरक्षा के कड़े सबक सीखेंगे?
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