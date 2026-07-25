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Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

बांसवाड़ा में शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप अभियान के दौरान नगर परिषद के सामने फर्जी आवासीय फ्री होल्ड पट्टों का मामला उजागर हुआ है. तीन महिलाएं लीज डीड कराने पहुंचीं तो जांच में पट्टों पर दर्ज रसीद क्रमांक परिषद के रिकॉर्ड में नहीं मिले. इसके बाद नगर परिषद ने तीनों दस्तावेजों को संदिग्ध मानते हुए राजतालाब थाने में शिकायत दर्ज कराई है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ajay ojha
Published:Jul 25, 2026, 02:58 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 03:31 PM IST
Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में
Image Credit: Banswara News

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप अभियान के दौरान नगर परिषद के समक्ष फर्जी आवासीय फ्री होल्ड पट्टों का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, 3 महिलाएं अपने आवासीय फ्री होल्ड पट्टे लेकर लीज डीड के लिए नगर परिषद पहुंची थीं. पहली बार में कर्मचारियों को पट्टा देखकर फर्जी होने का अंदाजा ही नहीं लगा पाए. बाद में पट्टों पर दर्ज रसीद क्रमांक का परिषद के रिकॉर्ड से मिलान किया तो तीनों पट्टे संदिग्ध पाए गए.

जांच में सामने आया कि पट्टों पर अंकित रसीद क्रमांक नगर परिषद के रिकॉर्ड में है ही नहीं. संबंधित क्रमांकों पर परिषद में कोई आधिकारिक रिकार्ड भी नहीं है. प्राथमिक जांच में तीनों दस्तावेजों को फर्जी मानते हुए नगर परिषद ने शुक्रवार को राजतालाब थाने में परिवाद दिया है. इसमें फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने की जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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परिषद के अनुसार, जिन 2 महिलाओं के नाम से फर्जी पट्टे सामने आए, उनमें श्यामपुरा निवासी मंसू पत्नी गजु मईड़ा के पट्टे पर रसीद क्रमांक 38/47 तथा डागला तेजपुर निवासी संतु पत्नी रमेश चंद्र डोडियार के पट्टे पर रसीद क्रमांक 38/48 अंकित है. वहीं, तीसरी महिला भी उनके परिवार की है, अब राजतालाब थाना पुलिस मामले की जांच करेगी.

पट्टों पर सभापति सहित तीन लोगों के फर्जी साइन
तीनों पट्टों पर सभापति, नगर नियोजक और आयुक्त के हस्ताक्षर हैं। तीनों के हस्ताक्षर ऑरिजनल स्कैन करके लगाए हुए हैं और जारी करने की तारीख वर्ष 2025 लिखी है. ऐसे में फर्जीवाड़े का पता इस बात से भी लग जाता है कि ये तीनों ही अफसर एक समय पर नगर परिषद में कभी रहे ही नहीं. जिस सभापति के हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है और वह सभापति रहे तब यह आयुक्त व नगर नियोजक नहीं थे.

महिलाएं बोली, हमारी जमीन भी गई और पट्टे भी
महिलाओं का कहना है कि हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं. हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र में हमारी जमीन के बदले हमें ये पट्टे दिए गए थे. हमारी जमीन भी ले ली और अब नगर परिषद वाले इन पट्टों को भी गलत बता रहे हैं.

बांसवाड़ा में बड़ा गिरोह शामिल
बांसवाड़ा शहर में फर्जी पट्टों का मामला पहले भी कई बार सामने आया है, पर अबतक उनके खुलासे नहीं किए गए है. शहर में कई गिरोह बने है, जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर फर्जी पट्टे बना रहे है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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