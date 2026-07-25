Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा शहरी सेवा शिविर के फॉलोअप अभियान के दौरान नगर परिषद के समक्ष फर्जी आवासीय फ्री होल्ड पट्टों का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, 3 महिलाएं अपने आवासीय फ्री होल्ड पट्टे लेकर लीज डीड के लिए नगर परिषद पहुंची थीं. पहली बार में कर्मचारियों को पट्टा देखकर फर्जी होने का अंदाजा ही नहीं लगा पाए. बाद में पट्टों पर दर्ज रसीद क्रमांक का परिषद के रिकॉर्ड से मिलान किया तो तीनों पट्टे संदिग्ध पाए गए.

जांच में सामने आया कि पट्टों पर अंकित रसीद क्रमांक नगर परिषद के रिकॉर्ड में है ही नहीं. संबंधित क्रमांकों पर परिषद में कोई आधिकारिक रिकार्ड भी नहीं है. प्राथमिक जांच में तीनों दस्तावेजों को फर्जी मानते हुए नगर परिषद ने शुक्रवार को राजतालाब थाने में परिवाद दिया है. इसमें फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने की जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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परिषद के अनुसार, जिन 2 महिलाओं के नाम से फर्जी पट्टे सामने आए, उनमें श्यामपुरा निवासी मंसू पत्नी गजु मईड़ा के पट्टे पर रसीद क्रमांक 38/47 तथा डागला तेजपुर निवासी संतु पत्नी रमेश चंद्र डोडियार के पट्टे पर रसीद क्रमांक 38/48 अंकित है. वहीं, तीसरी महिला भी उनके परिवार की है, अब राजतालाब थाना पुलिस मामले की जांच करेगी.

पट्टों पर सभापति सहित तीन लोगों के फर्जी साइन

तीनों पट्टों पर सभापति, नगर नियोजक और आयुक्त के हस्ताक्षर हैं। तीनों के हस्ताक्षर ऑरिजनल स्कैन करके लगाए हुए हैं और जारी करने की तारीख वर्ष 2025 लिखी है. ऐसे में फर्जीवाड़े का पता इस बात से भी लग जाता है कि ये तीनों ही अफसर एक समय पर नगर परिषद में कभी रहे ही नहीं. जिस सभापति के हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुए करीब डेढ़ साल हो चुका है और वह सभापति रहे तब यह आयुक्त व नगर नियोजक नहीं थे.

महिलाएं बोली, हमारी जमीन भी गई और पट्टे भी

महिलाओं का कहना है कि हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं. हाऊसिंग बोर्ड क्षेत्र में हमारी जमीन के बदले हमें ये पट्टे दिए गए थे. हमारी जमीन भी ले ली और अब नगर परिषद वाले इन पट्टों को भी गलत बता रहे हैं.

बांसवाड़ा में बड़ा गिरोह शामिल

बांसवाड़ा शहर में फर्जी पट्टों का मामला पहले भी कई बार सामने आया है, पर अबतक उनके खुलासे नहीं किए गए है. शहर में कई गिरोह बने है, जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर फर्जी पट्टे बना रहे है.

