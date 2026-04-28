/बांसवाड़ा हत्याकांड तनाव, आज शव का अंतिम संस्कार, भारी पुलिस जाब्ता तैनात

Banswara News : बांसवाड़ा में युवक की हत्या और आगजनी-पथराव के बाद अब जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है. 6 आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया है, वहीं आज शव का अंतिम संस्कार होगा.

बांसवाड़ा के मोटागांव थाना क्षेत्र में टामटिया और बस्सी आड़ा गांव में हुए विवाद के बाद 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. दोनों ही गांव के लोग मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे.

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आग में आग बुझाने आई दमकल की टीम ने अपनी आंखों के सामने घरों को जलते हुए देखा लेकिन कुछ ना कर सकी. गांव वाले कर्मियों को गांव के अंदर नहीं जाने दे रहे थे.

जिस युवक की जान ले ली गयी उसका आज अंतिम संस्कार होना है. हालात को देखते हुए एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है. पुलिस उन लोगों की तलाश में है जो घरों को आग लगाने में शामिल थे.

जिन 6 आरोपियों को डिटेन किया गया है, उनसे भी गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि उन आरोपियों तक भी पहुंचा जा सके जो असल में वारदात में शामिल रहे और गांव में माहौल को खराब किया.

आपको बता दें कि करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. कई गाड़ियां मवेशी जल कर राख हो गये.आगजनी के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गये. मृतक के पोस्टमार्टम के लिए परिवार के लोगों से बातचीत की गयी और समझाया गया.

आज शव का अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून अपने हाथ में न लें. प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.

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