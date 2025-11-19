Banswara News: चंद रुपयों के लिए सरिए से तरबूज की फोड़ डाला BLO का सिर!

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर में एक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है, जिसमें बीएलओ गंभीर रूप से घायल हो गया. हमलावर ने सरिए से वार किया, जिससे बीएलओ के सिर में सात टांके आए हैं. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है.

​दानपुर पुलिस ने बताया कि आजाद नगर, बांसवाड़ा निवासी बीएलओ मानसिंह पुत्र मकनलाल मईड़ा (35) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि सोमवार शाम को क्षेत्र के कुंडल से एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) ड्यूटी पूरी कर शाम को अपनी कार से घर लौट रहे थे. घोड़ी तेजपुर में स्थानीय निवासी संजय पुत्र शम्भू मईड़ा ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी.

रिपोर्ट पर मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को डिटेन कर लिया. ​थानाधिकारी के अनुसार, आरोपी संजय मईड़ा को डिटेन कर लिया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने पुराने झगड़े को लेकर रंजिशवश मारपीट करना बताया है. ​वहीं, घायल बीएलओ मानसिंह ने बताया कि जब वह घर लौट रहे थे तभी संजय मईड़ा ने उन्हें रोका और उनसे एक हजार रुपये मांगे.

पैसे देने से इनकार करने पर संजय ने सरिए से उनके सिर पर वार कर दिया. हमले में वह लहूलुहान हो गए. इसके बाद आरोपी ने उनकी जेब से 700 रुपये भी निकाल लिए. गंभीर चोट लगने पर मानसिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सिर में सात टांके आए हैं.

इधर, बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तोरणिया गांव में 24 वर्षीय कमलेश निनामा ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते जहरीली दवा का सेवन कर लिया. गंभीर अवस्था में कमलेश को परिजनों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी जिस पर पुलिस चिकित्सालय पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अभी फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

