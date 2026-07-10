/Banswara: 17 वर्षीय छात्र देवराज राठौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, माही नदी में SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के तिरुपति नगर निवासी 17 वर्षीय देवराज राठौड़ (पिता अमरदीप राठौड़) गुरुवार 9 जुलाई की सुबह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है. युवक की तलाश में SDRF की टीम पीपलखूंट स्थित माही नदी में लगातार सर्च अभियान चला रही है.

घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों के अनुसार देवराज 9 जुलाई की सुबह करीब 7:30 बजे रोज की तरह अपने मित्र प्रतीक के साथ बाइक पर नूतन स्कूल जाने के लिए घर से निकला था. बाद में जब स्कूल में जानकारी ली गई तो पता चला कि वह स्कूल पहुंचा ही नहीं.

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दोपहर करीब 1 बजे परिजनों ने देवराज के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया. जानकारी मिलने पर वे खमेरा हाईवे स्थित एक मेडिकल स्टोर पहुंचे. मेडिकल संचालक ने बताया कि कुछ बाइक सवार युवक मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर चले गए थे. उन्होंने फोन सुरक्षित रख लिया था.

परिजनों ने जब मोबाइल की जांच की तो उसमें सुबह करीब 10 बजे पीपलखूंट के माही पुल पर देवराज की तस्वीरें मिलीं. इसके बाद परिजन तुरंत माही पुल पहुंचे. वहां माही नदी किनारे पीपलखूंट श्मशान घाट के नीचे देवराज की शर्ट, पैंट, जूते और रूमाल मिले.



इसके बाद परिजनों ने पीपलखूंट थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. वहीं 9 जुलाई की शाम को कोतवाली थाना बांसवाड़ा में देवराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और माही नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया,परिजनों का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार देवराज अपने दो अन्य साथियों सहित कुल तीन मित्रों के साथ बाइक पर पीपलखूंट माही नदी क्षेत्र में आया था. पुलिस इस पहलू सहित पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

क्या कहना है देवराज के मामा का

इस मामले में देवराज के मामा वीरेन्द्र पंवार ने आरोप लगाया कि घटना के समय साथ मौजूद दो मित्रों को कोतवाली पुलिस संरक्षण दे रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन मित्रों में से एक के रिश्तेदार पुलिस विभाग और वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोनों युवकों से गहन पूछताछ और घटना की सच्चाई सामने लाने की मांग की है.



फिलहाल पुलिस गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही है, जबकि माही नदी में SDRF द्वारा तलाश अभियान जारी है. परिजन देवराज के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.