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Banswara: 17 वर्षीय छात्र देवराज राठौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, माही नदी में SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

Banswara News: बांसवाड़ा के 17 वर्षीय देवराज राठौड़ 9 जुलाई से लापता हैं. स्कूल जाते समय गायब हुए छात्र के मोबाइल में माही पुल की आखिरी तस्वीरें मिलीं, जबकि नदी किनारे उसके कपड़े बरामद हुए. SDRF सर्च ऑपरेशन चला रही है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAjay ojha
Published: Jul 10, 2026, 02:35 PM|Updated: Jul 10, 2026, 02:35 PM
Banswara: 17 वर्षीय छात्र देवराज राठौड़ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, माही नदी में SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी
Image Credit: SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Banswara News: बांसवाड़ा शहर के तिरुपति नगर निवासी 17 वर्षीय देवराज राठौड़ (पिता अमरदीप राठौड़) गुरुवार 9 जुलाई की सुबह से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है. युवक की तलाश में SDRF की टीम पीपलखूंट स्थित माही नदी में लगातार सर्च अभियान चला रही है.

घटना के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों के अनुसार देवराज 9 जुलाई की सुबह करीब 7:30 बजे रोज की तरह अपने मित्र प्रतीक के साथ बाइक पर नूतन स्कूल जाने के लिए घर से निकला था. बाद में जब स्कूल में जानकारी ली गई तो पता चला कि वह स्कूल पहुंचा ही नहीं.

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दोपहर करीब 1 बजे परिजनों ने देवराज के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया. जानकारी मिलने पर वे खमेरा हाईवे स्थित एक मेडिकल स्टोर पहुंचे. मेडिकल संचालक ने बताया कि कुछ बाइक सवार युवक मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर चले गए थे. उन्होंने फोन सुरक्षित रख लिया था.

परिजनों ने जब मोबाइल की जांच की तो उसमें सुबह करीब 10 बजे पीपलखूंट के माही पुल पर देवराज की तस्वीरें मिलीं. इसके बाद परिजन तुरंत माही पुल पहुंचे. वहां माही नदी किनारे पीपलखूंट श्मशान घाट के नीचे देवराज की शर्ट, पैंट, जूते और रूमाल मिले.


इसके बाद परिजनों ने पीपलखूंट थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. वहीं 9 जुलाई की शाम को कोतवाली थाना बांसवाड़ा में देवराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और माही नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया,परिजनों का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार देवराज अपने दो अन्य साथियों सहित कुल तीन मित्रों के साथ बाइक पर पीपलखूंट माही नदी क्षेत्र में आया था. पुलिस इस पहलू सहित पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

क्या कहना है देवराज के मामा का

इस मामले में देवराज के मामा वीरेन्द्र पंवार ने आरोप लगाया कि घटना के समय साथ मौजूद दो मित्रों को कोतवाली पुलिस संरक्षण दे रही है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन मित्रों में से एक के रिश्तेदार पुलिस विभाग और वकालत पेशे से जुड़े हुए हैं. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोनों युवकों से गहन पूछताछ और घटना की सच्चाई सामने लाने की मांग की है.


फिलहाल पुलिस गुमशुदगी के मामले में जांच कर रही है, जबकि माही नदी में SDRF द्वारा तलाश अभियान जारी है. परिजन देवराज के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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