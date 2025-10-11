सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी, चंद्रवीर सिंह सरेंडर

बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर गंभीर जानलेवा धमकी मिली. यह घटना 8 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित एक फेसबुक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जिसमें रोत आदिवासी भूमि पर कथित अतिक्रमण और नई थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे.
Banswara News: बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर जान से मारने की गंभीर धमकी मिली है. यह घटना 8 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित एक फेसबुक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घटी. सांसद रोत आदिवासी भूमि पर कथित अतिक्रमण और नई थाना पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, जब एक यूजर चंद्रवीर सिंह ने कमेंट सेक्शन में धमकी देते हुए 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया. उसने कहा कि जो भी सांसद को गोली मार देगा, उसे यह राशि मिलेगी. साथ ही, रोत पर ईसाई होने और आदिवासी समुदाय के माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया. यह वीडियो वायरल हो गया, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया. सांसद रोत ने इसे लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए DGP और IG को शिकायत करने की घोषणा की.
आरोपी की पहचान
धमकी देने वाला आरोपी चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के सुजाजी का गढ़ा गांव का निवासी है. पुलिस जांच में पता चला कि चंद्रवीर ने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिससे शुरुआत में ट्रेसिंग मुश्किल हुई. हालांकि, साइबर सेल की मदद से उसकी पहचान हो गई. बांसवाड़ा पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी और विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी. चंद्रवीर पर IPC की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी थी. यह घटना आदिवासी बेल्ट में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रही है, जहां BAP का मजबूत समर्थन आधार है.
पुलिस दबाव में थाने पहुंचा आरोपी!
पुलिस के लगातार दबाव और तलाशी अभियान के कारण चंद्रवीर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया. 10 अक्टूबर 2025 की शाम को वह लोहारिया थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. थाना प्रभारी ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और प्रारंभिक पूछताछ की. चंद्रवीर ने धमकी देने की बात कबूल की, लेकिन उसके पीछे के मंसूबों की जांच जारी है. उसी शाम को लोहारिया पुलिस ने आरोपी को उदयपुर पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि धमकी उदयपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई थी. उदयपुर पुलिस अब चंद्रवीर से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस घटना के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं.
प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
सांसद रोत ने सरेंडर की खबर पर संतोष जताया, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने की मांग की. BAP नेता जितेंद्र मीणा ने इसे आदिवासी आवाज के खिलाफ हमला बताया और संसदीय हस्तक्षेप की अपील की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और साइबर जांच तेज कर दी है. यह मामला राजस्थान में सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक उदाहरण बन सकता है. क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
