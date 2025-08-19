Banswara के लोगों के लिए गुड न्यूज, महात्मा गांधी अस्पताल में अब 145 तरह की जांचें होंगी मुफ्त

Banswara News: जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने बांसवाड़ा के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में 145 तरह की मुफ्त जांचें शुरू करने का फैसला किया है. पहले यहां 101 तरह की जांचें मुफ्त होती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा दी गई है.

इस सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एमजी अस्पताल में एक हाईटेक लैब बनाई जा रही है. यह लैब ''मदर-हब-स्पोक मॉडल'' पर काम करेगी और इसमें यूरोपियन CE सर्टिफाइड उपकरण लगाए जाएंगे. इस नई व्यवस्था से जांच प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी.

सैंपल कलेक्शन से लेकर क्वालिटी चेक और रिपोर्टिंग तक, सभी काम ''लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम'' के जरिए ऑनलाइन होंगे. इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मरीजों को अपनी रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. जांच रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन उनके पास पहुंच जाएगी. 145 जांचों की इस लिस्ट में एचआईवी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच भी शामिल है.

अगर किसी सेंटर पर जांच की सुविधा नहीं होगी, तो वहां से सैंपल भेजकर जांच करवाई जाएगी. राज्य भर में कुल 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक लैब का संचालन किया जाएगा. एमजी अस्पताल में इसी महीने इस नई फ्री जांच हब लैब का शुभारंभ होने की उम्मीद है, जिससे बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलेगी.

