Banswara: पत्नी के घर छोड़ने के बाद पति ने उठाया बड़ा कदम, पूरी इलाके में फैल गई सनसनी

Banswara Crime News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित उमराई टांडा गांव में पत्नी घर छोड़कर गई तो गुस्से में पति ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की. गनीमत रही की परिजनों को इस मामले की सूचना मिली, जिसके बाद परिजन उसे निजी वाहन से उपचार के लिए मध्य रात्रि 12 बजे एमजी अस्पताल में लेकर आए.

परिजनों ने बताया कि नानुराम पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी उमराई टांडा का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है. परिजनों ने बताया कि नानुराम की पत्नी घर छोड़कर चली गई तो गुस्से में नानुराम ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान देने कि कोशिश की, जिसका उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है.

इधर, जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र स्थित डेरी गांव में पति-पत्नी में हुए विवाद के बाद पत्नी ने आवेश में आकर जहरीली दवा का सेवन कर लिया.गंभीर अवस्था में जब उसे परिजनों ने देखा तों एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर एंबुलेंस पहुंची और महिला को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया.

वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां हालात और गंभीर होने से उदयपुर रेफर किया गया. परिजनों ने बताया कि बापुड़ी और उसके पति में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. गुस्से में बापुड़ी ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया. डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर मानते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया.

वहीं, जैसलमेर पुलिस कॉन्स्टेबल ने खुद को गोली मारी. जैसलमेर पुलिस लाइन के सरकारी आवास में नरेंद्र मीणा मृत मिला. कॉन्स्टेबल ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से गोली मारी. पुलिस मौके पर पहुंच और उन्होंने जांच की. कांस्टेबल के शव को मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस कांस्टेबल नरेंद्र मीणा सवाई माधोपुर का रहने वाला है.

