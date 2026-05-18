/Banswara News: बीजेपी नेता ने किया सुसाइड, पति-पत्नी में हुआ था झगड़ा

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Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने रात को सुसाइड कर लिया. अर्जुन सिंह के बेटे ने
मौत के कारणों की जांच करवाने की मांग की है.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बीजेपी नेता ने शनिवार रात को फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया. दानपुर थाना क्षेत्र के छोटी सरवन क्षेत्र की ग्राम पंचायत छायन बड़ी के जुनाखेड़ा निवासी अर्जुन सिंह मईड़ा (47) बीजेपी में जिला मंत्री थे. दानपुर थानाधिकारी लक्ष्मी चंद ने बताया अर्जुन सिंह ने शनिवार रात को घर के पास आम के पेड़ पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया.
अर्जुन सिंह के बेटे अभिमन्यु ने शरीर पर खून के दाग होने से मौत के कारणों की जांच करवाने की मांग की. मामले में मर्ग दर्ज कर लिया गया है. वहीं, पोस्टमॉर्टम करने वाले एमजी हॉस्पिटल के डॉ. सुनील मईड़ा ने बताया कि शरीर पर हल्की चोट के निशान थे, जो फंदे से लटककर आत्महत्या करने के दौरान तड़पने से होते हैं.
पति-पत्नी में हुआ था झगड़ा
डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया प्राथमिक जांच में सामने आया है कि शनिवार रात पति-पत्नी के बीच झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद अर्जुन सिंह घर से चले गए थे. उनके शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे. उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं. एक बेटी नर्सिंग कर रही है और एक बेटा इंजीनियर है. बताया जा रहा है कि उनकी बेटी 7-8 दिन से लापता है.
अर्जुन सिंह मईड़ा का राजनीतिक सफर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहे. BJP में छोटी सरवन के मंडल अध्यक्ष रहे. छोटी सरवन पंचायत समिति के सदस्य रहे. छोटी सरवन पंचायत समिति के सदस्य रहने के दौरान उनके विकास कामों की भी काफी चर्चा रही. वर्तमान में भाजपा जिला मंत्री के पद पर कार्यरत थे. अर्जुन सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी जुड़े हुए थे, उनकी मौत के बाद भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे.
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वहीं, बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र से आर्दश नगर में एक महिला ने मोबाइल चोरी के आरोप और लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा महिला को धमकाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक तनाव में थी. इसी से परेशान होकर गीता पत्नी वरसिंग ने घर के पीछे जाकर फांसी का फंदा लगा लिया.
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन महिला को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर थाना पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है तथा परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं. शुरुआती जांच में आत्महत्या के पीछे धमकी और मानसिक प्रताड़ना की बात सामने आ रही है. हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ बयान नहीं दिया है.
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