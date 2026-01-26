Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Banswara News: जीजा ने साले के पेट में घोंपा चाकू, बहन रह रही थी मायके

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ​सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के माचा गांव में एक जीजा ने अपने ही साले पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल किया. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ajay ojha
Published: Jan 26, 2026, 04:56 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 04:56 PM IST

Trending Photos

Photos: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न, घुड़सवारों का दमदार शो और जर्मन ड्रिल ने लूटा दिल
8 Photos
Republic Day 2026

Photos: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का जश्न, घुड़सवारों का दमदार शो और जर्मन ड्रिल ने लूटा दिल

Photos: कर्तव्य पथ पर राजस्थान का दिखा स्वर्णिम जादू, उस्ता कला और रावणहत्था की गूंज से दुनिया हुई मंत्रमुग्ध
8 Photos
Republic Day 2026

Photos: कर्तव्य पथ पर राजस्थान का दिखा स्वर्णिम जादू, उस्ता कला और रावणहत्था की गूंज से दुनिया हुई मंत्रमुग्ध

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

फरवरी में इस दिन आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व
5 Photos
Republic Day 2026

Photos : गणतंत्र दिवस पर गजराज ने अपनी सूंड से फहराया तिरंगा, तस्वीरें देख देशभक्ति से भर जाएगा दिल, होगा गर्व

Banswara News: जीजा ने साले के पेट में घोंपा चाकू, बहन रह रही थी मायके

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के ​सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के माचा गांव में आपसी कलह ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, यहां एक जीजा ने अपने ही साले पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

सोमवार दोपहर 3 बजे परिजनों ने बताया कि घायल युवक की पहचान रोहित पुत्र याकूब निवासी अघोरिया के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि रोहित की बहन पिछले दो महीनों से अपने ससुराल से अनबन के चलते पीहर (मायके) में रह रही थी. सोमवार को जब रोहित बाजार गया हुआ था, तो वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा से हो गई.

रोहित ने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की नीयत से अपने जीजा को रोका और उसे समझाइश कर अपने साथ घर ले जाने लगा. उसे उम्मीद थी कि बातचीत से बहन का घर फिर से बस जाएगा लेकिन रास्ते में विवाद बढ़ गया.
खून से लथपथ
​माचा गांव के पास अचानक आवेश में आकर जीजा ने रोहित के पेट पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. खून से लथपथ रोहित को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर, बांसवाड़ा शहर के नजदीक निचला घंटाला में रात को घर के बाहर बैठे विकास नाम के युवक पर अज्ञात बाइक सवार दो युवकों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया. हमले के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए.

परिजन घायल विकास को शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय लाए जहां पर उसका उपचार किया गया, वहीं परिजनों ने कोतवाली थाना पुलिस को उसकी जानकारी दी, पुलिस चिकित्सालय पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news