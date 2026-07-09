/बांसवाड़ा में बड़ा फर्जीवाड़ा, नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, शौर्य फाउंडेशन के जरिए नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवक-युवतियों से लाखों रुपए की ठगी के बहुचर्चित में मामले शातिर आरोपी जिगर भट्ट को डीएसपी मनीष चारण ने गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार भट्ट से पुलिस रिमांड के दौरान एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं. जांच में सामने आया है कि बेरोजगारों का भरोसा जीतने के लिए पहले उन्हें स्कूलों में वालंटियर के रूप में 7 से 8 हजार रुपये मासिक वेतन पर अस्थायी नौकरी दी गई. दो-तीन महीने तक नियमित वेतन भी दिया गया, ताकि किसी को शक न हो.

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जुटाए जा रहे पीड़ितों के बयान और दस्तावेज

इसके बाद युवाओं को स्थायी नियुक्ति का सपना दिखाकर 40 हजार से एक लाख रुपये तक वसूले गए. पुलिस के अनुसार, अब तक की जांच में करीब 200 युवाओं के साथ ठगी की जानकारी मिली थी. इनमें से 78 पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी के साक्ष्य जुटा लिए गए हैं. बाकी पीड़ितों के बयान और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं.

ऐसे में पहली बार इस मामले में बड़ी संख्या में पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी जिगर भट्ट शौर्य फाउंडेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर था और संस्था के डायरेक्टर दिलीप कुमार दवे सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर यह पूरा नेटवर्क संचालित कर रहा था.

200 युवाओं से अधिक को नौकरी दिलाने का झांसा

पिछले साल 11 अक्टूबर को दानपुर के कोलियापाड़ा फेफर निवासी अर्जुनलाल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ था. उसका युवाओं को नौकरी दिलाने का आरोप था कि संस्था ने 200 युवाओं से अधिक को झांसा देकर 40 हजार से एक लाख रुपये तक लिए, लेकिन बाद में सभी आरोपी फरार हो गए.

अभी इस मामले में पुलिस केवल जिगर भट्ट को गिरफ्तार कर पाई है. डॉयरेक्टर दिलीप दवे समेत अन्य आरोपी फरार हैं, जिन्हें पुलिस तलाश रही है. जैसे ही पीड़ित लोगों को इस मामले की जानकारी लगी तो वो एसपी ऑफिस बड़ी संख्या में पहुंचे और आरोपी ने जो रुपए ठगे उसे वापिस दिलाने की पुलिस ने मांग की.

टीएसपी के सात जिलों तक फैला था नेटवर्क

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि शौर्य फाउंडेशन का प्रोजेक्ट केवल बांसवाड़ा तक सीमित नहीं था. संस्था ने टीएसपी क्षेत्र के सात जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली के कुछ हिस्सों तक अपना नेटवर्क फैलाने की तैयारी कर ली थी.

सबसे पहले बांसवाड़ा में भर्ती शुरू हुई. इसके बाद डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी युवाओं को जोड़ा गया. शुरुआती चरण में इन तीन जिलों में 500 से अधिक युवाओं को वालंटियर के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि शिकायतें सामने आने के बाद अन्य जिलों में विस्तार की योजना अधूरी रह गई.

दो बड़े मामलों में आरोपी है जिगर भट्ट

जिगर भट्ट केवल शौर्य फाउंडेशन ठगी का ही आरोपी नहीं है. वह 18 लाख रुपये की लग्जरी कार ठगी के मामले में भी वांछित था. गढ़ी थाने में दर्ज प्रकरण में उस पर कार बेचने के नाम पर रकम लेकर फरार होने का आरोप है. बांसवाड़ा पुलिस ने उसे जयपुर से गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था.

डिप्टी एसपी मनीष चारण ने बताया कि गुरुवार को आरोपी को दोबारा न्यायालय में पेश किया जाएगा. यदि डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में भी ठगी के मामले दर्ज पाए जाते हैं तो वहां की पुलिस भी आरोपी को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर ले सकती है.

