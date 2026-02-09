Zee Rajasthan
Banswara: देवर ने भाभी को डायन कहकर दी गंदी गालियां, फिर बहू-बेटी समेत की मारपीट

Banswara News:  बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में देवर ने अपनी ही भाभी को डायन बताया और उसके बाद उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की. साथ ही बचाने आई बेटी और बहू को भी मारा.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Ajay ojha
Published: Feb 09, 2026, 06:26 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 06:26 PM IST

Banswara: देवर ने भाभी को डायन कहकर दी गंदी गालियां, फिर बहू-बेटी समेत की मारपीट

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में देवर ने अपनी ही भाभी को डायन बता कर उस पर हमला कर दिया. घर में घुसते ही उसने भाभी को डायन कहकर पुकारा और गला पकड़ लिया. जमीन पर पटककर गला घोंटने लगा. ये देख बचाने आई बेटी और बहू पर पर भी उसने हमला कर दिया.

वहीं, दोनों पर लात-घूंसे चलाए और गाली गलोच करने लगा, तभी शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हुए तो आरोपी वहां से भाग निकला.इसके बाद तीनों को पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका इलाज जारी है.

डायन कहकर की गाली-गलौज
यह पूरा मामला जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. परिजनों ने बताया कि आरोपी देवर रविवार रात शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा. उसने अचानक अपनी भाभी को डायन कहकर पुकारना शुरू कर दिया और गाली-गलौज करने लगा.

आरोपी वहां से भाग निकला
देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने भाभी का गला दबाकर उन्हें जमीन पर पटक दिया. परिजनों ने बताया कि महिला की बहू और बेटी ने चीख-पुकार सुनी, तो वे बीच-बचाव करने दौड़ीं लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला बोल दिया और मारपीट की. शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हुए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकला.

गंभीर चोटें
घटना के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात करीब 10 बजे तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चोटें गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है.

अंधविश्वास से जुड़ा मामला
परिजनों के मुताबिक, आरोपी शराब के नशे में था. उसने भाभी पर 'डायन' होने का आरोप लगाया. राजस्थान के आदिवासी इलाकों में इस तरह के अंधविश्वास से जुड़े मामला अक्सर सामने आते हैं, जिससे यहां कि महिलाओं को ऐसी घटनाओं सामना करना पड़ता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bansawara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

