/बांसवाड़ा की अनोखी परंपरा, इंद्रदेव को मनाने के लिए महिलाओं ने निकाली 'धाड़'

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में अच्छी बारिश, किसानों की खुशहाली और भरपूर फसल की कामना को लेकर आनंदपुरी उपखंड के टामटिया गांव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पुरुषों का वेश धारण कर धाड़ निकाली.

सफेद पारंपरिक वेशभूषा, सिर पर साफा, हाथों में पारंपरिक हथियार और इंद्रदेव को समर्पित लोकगीतों के साथ निकली इस अनूठी धाड़ ने पूरे क्षेत्र को आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग दिया. धाड़ की शुरुआत टामटिया स्थित माला देवी मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ हुई.

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महिलाओं ने पारंपरिक गेर और आदिवासी लोकनृत्य किया

महिलाओं ने इंद्रदेव से समय पर अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्धि और खेतों में लहलहाती फसलों की प्रार्थना की. इसके बाद धाड़ पैदल छाजा गांव पहुंची, जहां मुख्य चौराहे पर महिलाओं ने पारंपरिक गेर और आदिवासी लोकनृत्य प्रस्तुत किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण इस अनूठी परंपरा के साक्षी बने. माताजी के मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई.

गेर और पारंपरिक आदिवासी नृत्य

धाड़ कांग्लिया गांव पहुंची, जहां महिलाओं ने सामूहिक गैर और पारंपरिक आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया. पूरे मार्ग में इंद्रदेव की स्तुति में लोकगीत गूंजते रहे और ग्रामीणों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ धाड़ का स्वागत किया. यात्रा का समापन दोबारा टामटिया स्थित माला देवी मंदिर में पूजा-अर्चना और गेर नृत्य के साथ हुआ.

पुरुष मार्ग में नहीं आते

आदिवासी समाज में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. लोकमान्यता है कि जब क्षेत्र में वर्षा कम होती है या मानसून के आगमन में विलंब होता है, तब महिलाएं पुरुषों का वेश धारण कर धाड़ निकालती हैं. इस दौरान पुरुष परंपरा का सम्मान करते हुए महिलाओं के सामने नहीं आते और उनके मार्ग से हट जाते हैं. समाज का विश्वास है कि इस विशेष अनुष्ठान से इंद्रदेव प्रसन्न होकर क्षेत्र में अच्छी बारिश करते हैं.