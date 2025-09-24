बांसवाड़ा में पानी की मोटर बनी खूनी-खेल! छोटे भाई ने बड़े भाई पर चलाई कुल्हाड़ी

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कानेला गांव में दो भाइयों के बीच हुए मामूली झगड़े ने खूनी रूप ले लिया. पानी की मोटर चलाने को लेकर हुए विवाद में, छोटे भाई ने गुस्से में आकर अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

क्या था पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, यह घटना दो भाइयों की पत्नियों के बीच पानी की मोटर चलाने को लेकर हुई कहासुनी से शुरू हुई. दोनों के बीच हुई बहस इतनी बढ़ गई कि उनके पति, यानी दोनों भाई भी झगड़े में शामिल हो गए. देखते ही देखते, मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इसी दौरान, छोटे भाई ने आवेश में आकर अपने बड़े भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया.

गंभीर रूप से घायल

कुल्हाड़ी के हमले से बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए. प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है.

मामले की एफआईआर दर्ज

परिजनों ने तुरंत इस घटना की सूचना आनंदपुरी पुलिस थाने में दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी छोटे भाई को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह घटना दर्शाती है कि पारिवारिक विवाद कभी-कभी कितना घातक रूप ले सकते हैं. फिलहाल, घायल भाई की हालत स्थिर बताई जा रही है, और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.