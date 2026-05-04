/Banswara: धर्मांतरण विवाद पर कुशलगढ़ में आक्रोश, 100 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

Banswara News: बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में कथित धर्मांतरण की घटना को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है. इस दौरान लोगों ने 100 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.
Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ जाड़ी-कलिंजरा गांव में कथित धर्मांतरण की घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है, जो अब बड़े जनआंदोलन में बदल चुका है. जनजातीय समाज, सर्व हिंदू संगठनों और ग्रामीण-नगरवासियों के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
जानकारी के अनुसार, कुछ आदिवासी परिवारों के धर्मांतरण की सूचना पर पहुंचे गौ-रक्षकों पर असामाजिक तत्वों ने लाठी-पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों का इलाज बांसवाड़ा में जारी है. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है. विरोध स्वरूप नीलकंठ महादेव मंदिर से विशाल रैली निकाली गई, जो उपखंड कार्यालय पहुंची. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर करीब 100 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, अवैध चर्चों पर कार्रवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की.
बंद के समर्थन में व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे. पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
बता दें कि भारत में लंबे समय से धर्मांतरण का मुद्दा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा है.
यह मामला तब और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जब इसके पीछे लालच, दबाव या कथित षड्यंत्र जैसे आरोप जुड़ जाते हैं. हाल के सालों में कई राज्यों में धर्मांतरण से जुड़े मामलों के सामने आए, जिसके बाद सरकारों ने इस पर सख्ती बढ़ाई है और अलग-अलग कानून भी बनाए हैं.
धर्मांतरण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना. भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देता है लेकिन जब यह प्रक्रिया स्वेच्छा के बजाय किसी प्रकार के लालच, धोखे या फिर दबाव के जरिए होती हैं, तो यह अपराध बन जाता है.
ऐसे में कई कई मामलों में आरोप लगाए गए हैं कि आर्थिक मदद, शादी या बेहतर जीवन का लालच देकर लोगों को धर्म बदलने के लिए कहा जाता है. ऐसे में सरकार और प्रशासन जबरन या धोखे से धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रही है.
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